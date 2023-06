Eurolabel investe in una Gallus Labelfire 340 speciale

Eurolabel ha deciso di installare una Gallus Labelfire 340, scegliendo una configurazione unica in Italia con speciali inchiostri “pieghevoli”.

In linea con il suo spirito fortemente innovativo e in continua evoluzione, Eurolabel ha scelto di dotarsi di un sistema di stampa moderno per alle nuove richieste di segmenti di mercato nei quali l’azienda è specializzata da quasi sessant’anni.

La Gallus Labelfire 340 che verrà installata nello stabilimento di Eurolabel, infatti, non è solo un sistema di stampa all’avanguardia tecnologica, che coniuga sapientemente la flessibilità e la versatilità della stampa digitale con l’affidabilità e precisione della tecnologia ibrida, ma si tratta anche di una tecnologia, unica nel suo genere in Italia, grazie alla capacità di stampa con inchiostri “pieghevoli”.

Grazie alla loro particolare elasticità e tenuta alla piega, questi speciali inchiostri sono destinati all’uso su materiale tubo laminato o su packaging cartotecnico con cordonature complesse. Caratteristiche che permetteranno a Eurolabel, da sempre leader di mercato nel tubo laminato, di soddisfare le richieste di tirature sempre più corte.

Questo investimento, che segue di pochi mesi quello di una Gallus Labelmaster 440 a 12 colori, rappresenta l’ennesimo attestato di stima dell’azienda verso il team di Heidelberg Italia.