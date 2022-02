Ferrarini & Benelli, azienda italiana leader nella progettazione e produzione di sistemi di trattamento superficiale che migliorano le proprietà di adesione di numerose superfici, ha ideato un sistema di trattamento perfetto per banda stretta ed etichette.

Sono sempre più i produttori di etichette che vogliono installare sulle proprie linee produttive sistemi di trattamento adatti ad esigenze ormai sempre più specifiche, tra cui spiccano l’eliminazione di scarti di materiale, tanto inutili quanto dispendiosi, la riduzione dei tempi di avviamento delle proprie macchine e la realizzazione di etichette uniche, caratterizzate da lavorazioni speciali e sempre più tecnologicamente avanzate, addirittura in grado di comunicare al cliente preziose informazioni sul prodotto o dotate di sistemi antimanomissione e anticontraffazione.

Il sistema di trattamento ET 98 studiato da Ferrarini & Benelli è caratterizzato da grande flessibilità e può essere installato su macchine da stampa a banda stretta progettate per essere combinate con una vasta gamma di tecnologie di stampa e finitura, come stampa flessografica UV, a base acqua o solvente, rotativa o offset e per procedure di finitura specifiche come stampa a caldo e a freddo e lavorazioni sofisticate, come embossing, laccature estetiche, verniciature e laminazioni protettive.

Il trattamento a banda stretta massimizza l’efficienza di trattamento lungo tutta la banda e garantisce massimo livello di bagnabilità e massima adesione dell’inchiostro sulla superficie del materiale.

ET 98 è dotato di apertura a cassetto per un facile incorsamento del materiale ed è caratterizzata da componenti di dimensioni compatte che permettono un posizionamento facilitato sulla linea produttiva del cliente.

Il rullo di scarica è rivestito da un coating in ceramica conduttiva, che migliora le prestazioni frizionali del sistema e garantisce l’ottima durata del trattamento.

ET 98 è abbinato ad un generatore con sistema di controllo digitale e display di comunicazione fruibile in più lingue. Il sistema regola la potenza del trattamento in funzione della velocità di linea, visualizza la densità di scarica ed il valore della potenza impostata ed erogata.

Compatto, flessibile e caratterizzato da un design regolabile, ET 98 è il sistema di trattamento perfetto per i produttori di etichette e di packaging di alta qualità che desiderano massimizzare l’efficienza produttiva, aumentando la bagnabilità e l’adesione degli inchiostri sul proprio materiale, con una forte riduzione degli scarti di materiale, delle tempistiche e dei costi, ma mantenendo elevati gli standard di qualità.