Ferrarini & Benelli partecipa all’evento online i-LABEL

Venerdì 18 febbraio, dalle 14:00 alle 16:30, Ferrarini & Benelli partecipa all’evento online conclusivo dedicato al progetto i-Label, che vede coinvolte le aziende partner Fedrigoni Self-Adhesives, ILTI, Istituto Italiano di Tecnologia, Omet e VDGlab, che insieme si sono focalizzate sullo sviluppo di un’etichetta intelligente per il packaging smart ed ecosostenibile.

In particolare l’obiettivo prevedeva la realizzazione di materiali innovativi per il packaging ed etichette prive di supporto siliconato, più sostenibili rispetto a quelle “tradizionali”.

Ferrarini & Benelli è stata coinvolta nel progetto per quanto riguarda l’ambito dei trattamenti superficiali e si è occupata di sviluppare una soluzione ad hoc per aumentare l’energia superficiale dei substrati impiegati.

In occasione dell’evento ciascuno speaker parlerà della propria azienda, del contributo offerto al progetto e verranno anche delineate le prospettive future per quanto riguarda il settore printed electronics.

