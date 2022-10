Esagrafica è una realtà presente sul mercato italiano dal 1983, nata come service di installazione e assistenza tecnica per l’industria grafica, compie il salto di qualità nel 1992 diventando il service di riferimento per le tecnologie di prestampa DuPont. Oggi grazie a partnership con importanti player di mercato l’azienda punta a crescere sia nel mercato degli imballaggi stampati in flexo che dell’industria grafica in generale

Se oggi credere e investire nel mercato flessografico è quasi all’ordine del giorno, non lo era affatto nei primi anni ’90 quando le Arti Grafiche con la “A” maiuscola erano rappresentate da altri mercati e la flexo, che obiettivamente non era ai livelli di qualità che conosciamo oggi, era al servizio del settore degli imballaggi con risultati qualitativi e di impatto grafico e visivo nemmeno lontanamente paragonabili ai risultati odierni.

Chi però, da sempre, ha creduto e investito in questo settore è Francesco Felisi, figlio del fondatore di Esagrafica, entrato in azienda nel 1990 che nel giro di un paio d’anni ha iniziato a girare l’Italia in lungo e in largo per seguire le installazioni delle tecnologie DuPont-TM Cyrel-R nell’industria grafica prima, con le prove colore, e a partire dal 1992 nel settore flessografico, dove ha iniziato a formarsi fino a diventare oggi il tecnico di riferimento per tutte le fotolito flexo clienti di DuPont presenti sul mercato italiano.

Flexo che passione!

Per Francesco Felisi la flexo rappresenta una vera e propria e passione, il suo lavoro sul campo gli piace, ed è proprio questa la ragione che lo spinge ancora oggi a girare in tutte le aziende d’Italia.

“Ho fatto una gavetta importante, che però da un punto di vista tecnico è stata molto formativa. Il lavoro allora era molto fisico, si stava sdraiati sotto le macchine che non erano certamente progettate per facilitare l’intervento in fase di assistenza. Non era ancora arrivata la tecnologia digitale, pertanto il processo di produzione era più lungo e si poteva apprezzare la manualità degli operatori grafici”, ci racconta Francesco Felisi, che insieme al suo socio Davide Bellini, hanno da poco inaugurato la loro nuova sede di Lodi, uno spazio di grande impatto, sicuramente molto bello, che ben si presta anche a ospitare eventi, corsi e open house.

Nel 2006, insieme ad altri tre soci viene fondata Esagrafica Service Solution, con competenze professionali che spaziano dalla prestampa flexo, fino alle macchine da stampa digitali Konica Minolta e prodotti per l’industria grafica e della comunicazione visiva, offrendo ai marchi partner commercializzazione, installazione e post vendita, fino al 2020 quando al comando dell’azienda restano appunto Francesco e Davide, legati da una profonda amicizia oltre che da una stima personale e un rapporto professionale ultradecennale.

Partnership con marchi leader per crescere sia nella flexo che nell’industria grafica

Oltre a essere il service di DuPont, Esagrafica è rivenditore di stampanti e plotter Epson, software GMG, strumenti di misurazione come gli spettrofotometri Myiro di Konica Minolta, materiali di consumo come le cartucce per stampanti e le carte professionali. Da poco è iniziata anche la collaborazione con AV Flexologic, per l’installazione e l’assistenza dei loro montacliché, sempre nell’industria flessografica.

Se Francesco Felisi è l’anima tecnica per quanto riguarda gli impianti flexo, Davide Bellini che svolge un ruolo più commerciale, ha però anche grandi competenze nel settore dei software e della gestione/profilazione colore e a lui è affidato il compito di sviluppare la presenza di Esagrafica in questi settori. Grazie alla gamma di software per l’industria del packaging proposti da GMG Color e alle tecnologie di stampa Epson che oggi rappresentano il punto di riferimento per le prove colore per imballaggi e mock-up, Esagrafica propone ai proprietari di marchi e agli stampatori finali un pacchetto completo di soluzioni per realizzare campioni e prove di stampa direttamente sui materiali come film flessibile, cartone o litolatta.

AAA tecnici cercasi…

“Vogliamo crescere anche nella flexo, ce lo ha chiesto DuPont, ce lo chiede il mercato, e siamo alla ricerca di una figura tecnica da inserire in organico. La nostra è una struttura snella e flessibile, rispondiamo in prima persona, siamo tempestivi nell’evadere le richieste di assistenza, e anche durante i giorni di ferie, il mio telefono è sempre acceso e al bisogno in poche ore raggiungo il cliente”, dice Francesco Felisi, che però sottolinea più volte la volontà e necessità di implementare l’organico, aspetto questo che rappresenta una nota dolente, in quando è sempre molto difficile trovare oggi personale che abbia voglia di viaggiare, fare esperienza e crescere in un mercato come quello della flexo, che cresce a ritmi sostenuti e rappresenta il corebusiness per una realtà come Esagrafica. “Credo molto nella tecnologia termica di DuPont e proprio per l’installazione dei nuovi TD 2000 e 3000 ho deciso di farmi affiancare da Davide, anche lui animato da una grande passione per questo settore e per le soluzioni tecniche che offriamo ai clienti, in maniera tale da iniziare a dividerci i compiti anche per l’industria flexo, secondo i nostri standard qualitativi che DuPont e i loro clienti service ci riconoscono da ormai oltre 30 anni”, aggiunge Felisi che lancia un appello proprio attraverso le pagine di Converter, invitando chi fosse interessato a valutare la posizione di tecnico a farsi avanti per un colloquio.

“Dopo tanti anni di soddisfazione, riconosciuti dai partner, clienti, dal mercato in generale, anche se vissuti un po’ nelle retrovie, è arrivato per noi il momento di uscire allo scoperto, di farci conoscere in prima persona, anche per poter cogliere qualsiasi tipo di opportunità che possa permettere alla nostra azienda di continuare nel suo percorso di crescita, con le stesse soddisfazioni e risultati positivi che abbiamo ottenuto fino a oggi. E proprio per questo che vogliamo inserire in organico figure giovani”, concludono i due soci.

“Esagrafica, un vero Partner, copre a pieno i nostri standard Qualitativi, collaborano con noi da decine di anni, sempre reattivi e pronti a risolvere le esigenze dei nostri clienti consigliandoli anche sull’ottimizzazione delle procedure e sempre pronti a trovale la risposta e la soluzione vincente per il cliente”.

Mario Castelli, DuPont Sales Manager Cyrel® Southern Europe and Northern Africa