Comexi ha festeggiato a drupa i 70 anni di attività

Quest’anno Comexi ha festeggiato il suo 70° anniversario, un traguardo significativo che l’azienda ha celebrato con una festa presso il suo stand durante la fiera. Durante la celebrazione, si è brindato al futuro dell’azienda e sono stati pronunciati discorsi molto sentiti dal presidente di Comexi, Manel Xifra, e dall’amministratore delegato, Pau Xifra. I loro discorsi riflettevano il percorso dell’azienda e il costante impegno verso l’innovazione e l’eccellenza.

La partecipazione a drupa è stata un’esperienza straordinaria e un completo successo, non solo per il numero di visitatori ma anche per l’opportunità di celebrare 70 anni di storia e progresso insieme a clienti e partner. Comexi è impegnata a guidare il settore dell’imballaggio flessibile, con lo sguardo rivolto a un futuro sostenibile e pieno di opportunità.

Comexi si è distinta ancora una volta all’ultima edizione della fiera drupa, consolidando la propria posizione di leader nel settore delle macchine per l’imballaggio flessibile. Durante la fiera, il suo stand ha attirato molti visitatori, dimostrando un enorme interesse per le sue innovazioni e soluzioni tecnologiche.

Lo stand Comexi

Lo stand Comexi è diventato un punto di riferimento per gli operatori del settore. Il flusso costante di visitatori interessati a conoscere le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche è stato un chiaro segno dell’attrattiva e della rilevanza dei prodotti Comexi sul mercato.

Presentazione della nuova macchina da stampa flexo Comexi F1 Evolution

Durante la drupa, Comexi ha tenuto due show giornalieri in cui è stata presentata la nuova macchina flexo Comexi F1 Evolution. Questa macchina da stampa altamente automatizzata, dotata dei più recenti progressi nell’impostazione del lavoro, raggiunge una velocità di produzione di 600 m/min.

Anteprima della nuova macchina da stampa digitale Comexi D4

Durante la fiera è stata presentata in anteprima anche la nuova macchina da stampa digitale Comexi D4, progettata appositamente per lavori di imballaggio flessibile personalizzati e tirature molto brevi. Questa stampante è l’alternativa perfetta per tali attività, liberando le macchine da stampa più produttive da lavori molto brevi e consentendo ai proprietari di marchi di essere serviti con lavori che includono codici variabili, personalizzazioni, promozioni e altro ancora.

Showroom di imballaggi sostenibili: uno sguardo al futuro degli imballaggi

Parallelamente alla presenza a drupa, Comexi ha organizzato il Sustainable Packaging Showroom, un seminario dedicato alla sostenibilità e alle tendenze emergenti nel settore degli imballaggi. Questo evento, tenutosi presso la sede di Drupa, ha riunito esperti e professionisti per discutere e condividere conoscenze su come l’industria può muoversi verso pratiche più sostenibili e responsabili.