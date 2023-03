Da Fedrigoni Self-Adhesives ecco la pellicola Ri-Jet PO100

Si tratta di una pellicola, priva di PVC, che viene prodotto consumando meno acqua ed energia e riducendo le emissioni di CO2.

Un film plastico per la comunicazione visiva e la stampa di grande formato senza PVC, e meno impattante sull’ambiente, perché prodotta – dati certificati alla mano – con il 2% di energia e il 32,5% di acqua in meno, rilasciando in atmosfera una quantità di CO2 inferiore del 15,5%.

Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, materiali autoadesivi per etichette premium e per applicazioni di grande formato, continua dunque la sua marcia di avvicinamento per raggiungere gli obiettivi ESG che si è dato al 2030, tra cui il 30% in meno di emissioni inquinanti e il 70% dei volumi dei prodotti self-adhesives con avanzate caratteristiche di sostenibilità.

E’ in questo contesto di continua innovazione di prodotto e di processo per raggiungere soluzioni sempre meno impattanti che nasce Ri-Jet PO100, un film plastico in poliolefina da 100 micron di spessore, estremamente versatile per la decorazione di punti vendita, vetrine e pannelli.

Si tratta di una pellicola estremamente conformabile nella versione per stampa Latex e Uv-Led o UV-Gel a cui abbina un enorme vantaggio, la rimozione pulita dalla superficie su cui è stata applicata. Grazie alla sua resistenza al fuoco e al rispetto delle norme REACH e RoHs in vigore, Ri-Jet PO100 risulta essere una scelta vincente non solo per applicazioni all’esterno ma anche per quelle in ambienti chiusi (indoor).

“Ri-Jet PO100 va incontro non solo alle richieste degli utilizzatori finali, grandi marchi dell’arredamento, della moda e del lusso che preferiscono soluzioni senza PVC per le loro campagne di comunicazione di breve periodo, ma anche agli impegni che Fedrigoni ha messo nero su bianco sul fronte della sostenibilità e dell’impatto ambientale, suffragati da precisi calcoli di Life-cycle assessment estesi a tutta l’offerta” commenta Daniele Perotti, Product Manager Graphics di Fedrigoni Self-Adhesives