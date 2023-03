Graham & Brown, leader internazionale nel settore della carta da parati, ha investito nella tecnologia Alpha Wallpaper Edition di Durst con una prima installazione avvenuta a gennaio 2022. In breve tempo questo rivoluzionario sistema di stampa è diventato il pilastro centrale del reparto produttivo aziendale fortemente orientato alla sostenibilità con zero emissioni di carbonio. A un anno di distanza, Graham & Brown ha dunque implementato una seconda Durst Alpha Wallpaper, recentemente entrata in funzione presso lo stabilimento di Blackburn, in Lancashire, nel Regno Unito.

“Il potenziale di questa tecnologia è enorme, l’impiego di sistemi di stampa digitali nell’industria della carta da parati è molto importante perché permette lavorazioni on demand con tirature ridotte, assicurando ai clienti un’offerta ancora più personalizzata. La produttività industriale garantita da Durst Alpha Wallpaper Edition ci ha permesso di colmare il divario tra le elevate tirature realizzate con i sistemi tradizionali e i bassi volumi garantiti dalle stampanti digitali precedentemente installate” ha dichiarato Sam Dobson, direttore operativo di Graham & Brown.

“Consideriamo Durst una tecnologia complementare che offre numerosi vantaggi anche in termini di sostenibilità ambientale”, ha proseguito Dobson. “Inoltre, nella nostra azienda Alpha Wallpaper è alimentata da elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Nell’ultimo anno tutta la nostra produzione digitale – che rappresenta il 35% dell’offerta del marchio Graham & Brown – è stata quindi a zero emissioni di carbonio”.

Il percorso di digitalizzazione di Graham & Brown si è sviluppato parallelamente alla creazione di un e-commerce per la realizzazione di carte da parati personalizzate. L’installazione della prima stampante industriale Durst Alpha Wallpaper Edition ha permesso all’azienda di operare con maggiore flessibilità e ridurre le scorte di magazzino, diventando un vero e proprio brand print-on-demand in grado di soddisfare le richieste in continua evoluzione dei clienti.

Martin Winkler, specialista in carta da parati e Business Development Manager Textiles del Gruppo Durst, ha dichiarato: “Il passaggio alla produzione digitale nel settore della carta da parati sta accelerando con il cambiamento delle abitudini di acquisto. Siamo orgogliosi di aver contribuito al progetto di digitalizzazione di Graham & Brown, anche in ottica di produzione carbon neutral. L’installazione della seconda Durst Alpha Wallpaper Edition conferma la nostra convinzione che la carta da parati abbia smesso di essere un complemento da utilizzare solo in fase di ristrutturazione, ma sia diventata ormai un vero e proprio elemento di design in ambito di interior decoration con cui i clienti esprimono la propria individualità creando atmosfere uniche“.

Leader mondiale nella produzione di sistemi di stampa digitale per applicazioni industriali, Durst ha messo a punto la tecnologia Alpha adattandola alla stampa della carta da parati. L’obiettivo è contribuire alla progressiva digitalizzazione di questo settore fortemente orientato all’integrazione di processi produttivi sempre più sostenibili che assicurino minori consumi di acqua ed energia. Altri fattori importanti sono la riduzione dei costi di magazzino attraverso la produzione economicamente efficiente di piccole tirature, così come l’utilizzo di supporti ecocompatibili, inodore e ricavati da materie prime riciclate.

Durst Alpha Wallpaper Edition è il sistema di stampa digitale più produttivo sul mercato, in grado di raggiungere i 1.500 rotoli al giorno e oltre 1,2 milioni di metri lineari all’anno. Tra i plus più apprezzati di questa tecnologia, anche l’eccezionale uniformità dei colori sull’intera larghezza di stampa per tirature elevate e il Total Cost of Ownership (TCO) particolarmente vantaggioso, garantiti dal grande know how di Durst in fatto di qualità di stampa elevata e consumi ridotti. Inoltre, con gli inchiostri a base acqua Alpha Pigment disponibili in otto colori, Durst Alpha Wallpaper Edition assicura stampe di alta qualità dall’aspetto estremante naturale.