Il Consiglio Direttivo di TAGA Italia ha completato l’insediamento dei nuovi organi sociali assegnando le cariche per il biennio 2026–2027. L’organo direttivo ha eletto all’unanimità Raffaele Angelillo come nuovo Presidente dell’Associazione.

Manager con competenze che spaziano tra editoria, digital e management, dopo una lunga esperienza come Prepress Specialist, Angelillo ricopre attualmente il ruolo di Caporedattore di Converting Magazine e Marketing Manager per la Fondazione ITS Angelo Rizzoli. Esperto in trasformazione digitale e comunicazione integrata, unisce una solida competenza nella pianificazione strategica all’attività accademica come docente presso l’Università Cattolica e l’Istituto Artigianelli. Il suo profilo, caratterizzato dalla capacità di agire come ponte tra evoluzione tecnologica e solidità dei processi industriali, riflette la volontà di TAGA Italia di guidare il cambiamento nel settore delle arti grafiche.

“Ringrazio il Consiglio per la fiducia accordatami e Alessandro Mambretti per il lavoro svolto in questi anni,” dichiara il neoeletto Presidente Raffaele Angelillo. “Il nostro programma per il prossimo biennio si focalizzerà su tre pilastri fondamentali: il consolidamento del branding dell’Associazione, una revisione strategica delle attività di gestione e divulgazione, e un deciso impegno verso i giovani. Vogliamo trasformare la complessità delle sfide attuali in opportunità, mantenendo TAGA il punto di riferimento tecnico per l’intera filiera.”

A supporto della presidenza, il Consiglio ha definito la squadra che guiderà l’Associazione:

Vice Presidenti: Adalberto Monti e Piero Pozzi.

Adalberto Monti e Piero Pozzi. Segretario: Alessandro Mambretti

Alessandro Mambretti Tesoriere: Denis Salicetti.

Completano il quadro istituzionale le nomine degli organi di controllo: Luigi Lanfossi è stato confermato Revisore dei Conti , mentre il collegio dei Probiviri sarà composto da Carlo Carnelli, Elia Nardini e Angelo Meroni.

Tra i primi impegni operativi del nuovo direttivo figurano l’organizzazione del prossimo TAGA Day e il rilascio dell’atteso documento tecnico sugli Spot Color, attualmente in fase di finalizzazione.