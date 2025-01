Giflex compie 40 anni!

Il 2025 è un anno speciale per Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile, perché celebra il suo 40° Anniversario. Un traguardo importante che prende vita attraverso un nuovo logo e un’immagine corporate rinnovata.

“È un logo che racconta chi siamo e ci guida verso ciò che vogliamo diventare, con un payoff che ci rappresenta come settore e come Associazione #UnitiPerDareFormaAlFuturo”, dichiara Alberto Palaveri, Presidente di Giflex.

Il blu e l’azzurro del logo istituzionale di Giflex si mescolano con il giallo, l’arancione e il verde, attraversando tutte le sfumature possibili, tante quante le forme degli imballaggi flessibili. E poi, il numero “40” prende vita: un nastro che si piega e si svolge, dando forma alle cifre con leggerezza e dinamicità, simbolo di movimento e di un continuo rinnovamento.

Un’unione di intenti che esprime la forza del Gruppo Imballaggio Flessibile, pronto ad affrontare le sfide di oggi e a costruire, insieme, un domani più sostenibile e innovativo.

“Siamo già al lavoro per rendere questo 2025 davvero speciale grazie ad un ricco programma di eventi, incontri di approfondimento e formazione, ma anche momenti di sano divertimento. Festeggeremo, infatti, il nostro Anniversario in occasione di Ipack-Ima 2025, più precisamente il 29 maggio presso l’Auditorium del centro congressi Stella Polare, nel cuore del quartiere di Fiera Milano”, aggiunge Palaveri.

Ai tradizionali convegni associativi di primavera e autunno e ai momenti celebrativi, il programma di Giflex nel 2025 si arricchisce dell’imperdibile appuntamento scientifico API, Advances in The Packaging Industry. Sono attesi illustri esperti a livello internazionale che presenteranno innovazioni e soluzioni per il futuro del packaging in tema di “Sustainability: Products and Processes”.

In sintesi, le principali date da segnare già in agenda:

27-28 marzo : International Congress API- Advances in The Packaging Industry, Fondazione Cariplo, Milano

: International Congress API- Advances in The Packaging Industry, Fondazione Cariplo, Milano 4 aprile : Convegno Giflex di primavera, Hotel Melià, Milano

: Convegno Giflex di primavera, Hotel Melià, Milano 29 maggio : 40esimo Giflex, in concomitanza con Ipack Ima 2025, Rho Fiera Milano

: 40esimo Giflex, in concomitanza con Ipack Ima 2025, Rho Fiera Milano 6-7 novembre: Congresso Giflex d’autunno, Hotel Villa Pamphili, Roma

Ma che anno sarà per l’industria del packaging flessibile? Certamente verrà richiesto un grande impegno per presidiare il nuovo che avanza nelle sedi della politica italiana ed europea ma, soprattutto, per mettere in pratica il Regolamento europeo PPWR diventato legge.

“Nei fatti saranno necessari circa due o tre anni di intenso lavoro per scrivere e rendere operativi i diversi decreti attuativi e solo allora potremo capire chiaramente da che parte andare, un tempo fondamentale e necessario per orientare strategie e scelte tecniche applicative dell’industria dell’imballaggio flessibile”, conclude Palaveri.