Coim: pienamente operativa nella filiera food, pharma e medicale

“In questo momento così difficile, COIM continua a produrre negli stabilimenti Italiani e nel resto del mondo prestando la massima attenzione alla sicurezza, attraverso l’adozione di tutte le misure necessarie a tutela della salute – ha affermato Alessandro Passerini, General Manager EMEA. Il grande impegno di tutti i nostri collaboratori è volto a sostenere le attività dei settori essenziali a garantire le esigenze quotidiane di tutta la comunità. Con il nostro lavoro contribuiamo alla produzione di imballaggi per il settore farmaceutico e alimentare (Novacote, Coiminks, Plaxter, Imuthane, Glicexter, Exter S; Urexter), dispositivi medici, abbigliamento di sicurezza e articoli per il settore sanitario (Laripur, Larithane, Urexter, Hydrolar) e tanti altri prodotti di uso comune”.

COIM, infatti, è tra i più importanti produttori mondiali di poliesteri e sistemi poliuretanici, progetta e realizza una completa gamma di articoli destinati ai settori food, pharma e medicale:

NOVACOTE: adesivi e coatings per la realizzazione di imballaggi flessibile per il settore food e pharma.

COIMINKS: inchiostri per la stampa di imballaggi nel settore alimentare e farmaceutico.

LARIPUR: granuli termoplastici per la produzione di articoli per il settore alimentare e medicale.

PLAXTER: plastificanti per la produzione di film plastici per imballaggio.

GLICEXTER; EXTER S: resine per produzione imballaggi metallici per il settore food and beverage.

IMUTHANE: sistemi poliuretanici termoindurenti per la realizzazione di dispositivi medicali.

LARITHANE; HYDROLAR: resine e sistemi per la realizzazione di abbigliamento e tessuti specialistici per il settore sanitario.

UREXTER: sistemi poliuretanici per la realizzazione di calzature di sicurezza.

“Intendiamo procedere in questa direzione – ha concluso Alessandro Passerini – offrendo il nostro contributo, con la massima attenzione alla sicurezza di tutti coloro che lavorano con noi”.

COIM GROUP: elementi distintivi di valore

Con 5 stabilimenti produttivi (Italia, Brasile, USA, Singapore, India), 20 filiali in 4 continenti diversi e oltre 1000 dipendenti, il gruppo COIM assicura, su base mondiale, presenza locale e approccio globale.

Lo stabilimento di Offanengo (CR) in Italia è il principale centro produttivo del gruppo. e copre l’intero portafoglio prodotti. Gli altri insediamenti sono specializzati per offrire soluzioni in base alle esigenze dei mercati locali offrendo l’intera gamma prodotti COIM. Tutti gli impianti, certificati ISO 9001, sono progettati in Italia, secondo il know-how di COIM e utilizzano una comune tecnologia produttiva che consente di identificare i prodotti finiti con denominazione e codici identici in tutti i Paesi.

COIM vanta un’importante divisione R&D che quotidianamente sviluppa soluzioni sempre più performanti per garantire massima sicurezza ed elevate prestazioni nei più svariati contesti applicativi. Inoltre, il team è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni innovative con un ridotto impatto ambientale e una chimica sostenibile.

COIM partecipa al programma Responsible Care, uno standard volontario che stabilisce i principi per un’attività etica e sostenibile all’interno dell’industria chimica.