Miraclon riceve il premio FTA Technical Innovation Award per KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution con KODAK Ultra Clean Technology

Miraclon ha ricevuto l’ambito premio FTA Technical Innovation Award per KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution, prodotto che riflette un nuovo e innovativo approccio alla tecnologia per la produzione di lastre flessografiche a basa d’acqua. Il prodotto è stato riconosciuto vincitore nella categoria Prepress – Graphics assieme a un altro finalista (2 in totale), mentre è stato unico vincitore nella categoria che interessa la tecnologia delle lastre. Il premio indica il potenziale di FLEXCEL NX Ultra Solution ad avere un impatto significativo sul mercato della flessografia.

“I destinatari del FTA Technical Innovation Award sono scelti da un gruppo di esperti del settore che rappresentano tutte le aree del settore flessografico che hanno il potenziale di cambiare positivamente il futuro della flessografia. Anche quest’anno, il processo di valutazione generale è stato estremamente competitivo con una varietà di prodotti e tecnologie innovative che utilizzano il processo flessografico o che sono stati progettati specificamente per migliorare la stampa flessografica”, ha commentato Joe Tuccitto, Director of Education presso l’FTA.

La consegna dei premi si è svolta all’inizio del 2020 FTA Virtual FORUM della scorsa settimana e la cerimonia formale è prevista in concomitanza con conferenza di autunno dell’FTA. Nel 2009, poco dopo la sua introduzione commerciale, l’FTA ha riconosciuto la validità di KODAK FLEXCEL NX System con un premio per l’innovazione tecnica. Come previsto dalla giuria, questa tecnologia ha contribuito a cambiare le capacità del moderno processo della flessografia nell’ultimo decennio. Questo secondo premio FTA Innovation Award per KODAK FLEXCEL NX Ultra Solution con KODAK Ultra Clean Technology è la conferma dell’impegno di Miraclon verso i clienti FLEXCEL NX, basato sull’ innovazione costante.

“È un grande onore ricevere questo FTA Technical Innovation Award. FLEXCEL NX Ultra Solution offre alle stampanti di imballaggi un altro metodo per produrre FLEXCEL NX Plates ad alte prestazioni”, ha affermato “FLEXCEL NX Ultra Solution, un sistema a base d’acqua per la produzione di lastre con KODAK Ultra Clean Technology, consente la preparazione di una lastra pronta per la stampa in meno di un’ora, rimuovendo gli ostacoli e le sfide che hanno afflitto la produzione di lastre con un sistema a base d’acqua negli ultimi 25 anni”.

FLEXCEL NX Ultra Solution è la prima soluzione a base d’acqua che fornisce lastre flessografiche con ottime prestazioni, costanti nonostante i grandi volumi, e con bassa manutenzione, consentendo alle stampanti di sfruttare tutti i vantaggi comprovati delle prestazioni di stampa delle FLEXCEL NX Plates senza il fastidio dell’uso del solvente.

Il dott. Ali e il suo staff di ricerca e sviluppo, con sede a Oakdale, nel Minnesota, sono stati il perno della squadra che ha permesso l’innovazione di KODAK FLEXCEL Solutions sin dallo sviluppo iniziale del FLEXCEL NX System. Con una lunga serie di brevetti che proteggono l’esclusiva tecnologia che ha contribuito a trasformare le capacità della stampa flessografica, lo stesso dott. Ali è affettuosamente noto come il “nonno di NX”. Il fruttuoso team ha recentemente ottenuto il suo quarto brevetto statunitense associato a FLEXCEL NX Ultra Solution.