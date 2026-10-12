CARTES, pioniere nella fustellatura laser e punto di riferimento globale nel converting e nella nobilitazione di etichette ad alto valore aggiunto, rafforza la propria strategia di sviluppo internazionale attraverso una nuova collaborazione con Hans Huijsing, professionista del settore con una consolidata esperienza internazionale nelle industrie della stampa e del packaging.

Nel ruolo di Consulente Strategico per CARTES, Huijsing afiancherà l’azienda nell’ulteriore sviluppo di opportunità commerciali in mercati geograﬁci selezionati, con particolare attenzione al Benelux e al Nord Europa.

Metterà inoltre a disposizione l’esperienza maturata in organizzazioni internazionali, tra cui Konica Minolta e Xerox, per rafforzare ulteriormente la proposta di valore di CARTES nella nobilitazione di etichette ad alto valore aggiunto e consolidare le relazioni dell’azienda con clienti e partner in tutto il mondo.

La collaborazione ha solide basi.

Da oltre cinquant’anni, CARTES combina investimenti continui in ricerca e sviluppo con tecnologie esclusive e distintive, aiutando i produttori a realizzare etichette sempre più soﬁsticate e di maggiore valore commerciale. Il patrimonio di innovazione dell’azienda comprende il suo ruolo pionieristico nella fustellatura laser e la tecnologia brevettata ILC (Invisible Laser Cutting), mentre gli sviluppi più recenti continuano ad ampliare le possibilità della nobilitazione.

Tra questi ﬁgura JET D-SCREEN, l’avanzata soluzione di nobilitazione digitale di CARTES, progettata per realizzare efeftti tattili e visivi altamente soﬁsticati, offrendo al contempo un approccio ﬂessibile ed efficiente alla produzione di etichette premium.

Le competenze tecnologiche e di mercato di CARTES sono già riconosciute in numerosi mercati internazionali, in particolare nei Paesi con una forte presenza dei settori vinicolo, cosmetico e del lusso.

Nord e Sud America, Francia, Italia, Germania, Spagna e Portogallo rappresentano mercati consolidati per l’azienda, mentre la nuova collaborazione favorirà l’ulteriore sviluppo di opportunità in aree particolarmente esigenti come il Benelux e il Nord Europa.

“In CARTES abbiamo sempre creduto che il nostro successo si costruisca insieme ai nostri clienti», ha dichiarato Virgilio Micale, Direttore Commerciale di CARTES. «Le nostre tecnologie nascono da una chiara comprensione delle sﬁde e delle opportunità che i clienti affrontano, e le relazioni di lungo periodo con i produttori di etichette di tutto il mondo sono una componente fondamentale della nostra crescita. Hans porta una preziosa esperienza internazionale e una profonda conoscenza del settore della stampa, che rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di affiancare i clienti e sviluppare nuove opportunità nei mercati in cui la nobilitazione ad alto valore aggiunto presenta un potenziale signiﬁcativo».

L’incarico si inserisce nel costante impegno di CARTES a coniugare innovazione tecnologica e profonda comprensione delle esigenze dei clienti. Integrando nel proprio team ulteriori competenze sui mercati internazionali, CARTES intende comunicare con ancora maggiore efficacia il potenziale commerciale della nobilitazione avanzata e aiutare i produttori di etichette a individuare nuove opportunità di differenziazione, posizionamento nelle fasce premium e creazione di valore.

«CARTES dispone di un portafoglio tecnologico eccezionale e di una spiccata capacità di trasformare l’innovazione in valore concreto per i produttori di etichette. Il suo approccio alla nobilitazione, unito al costante impegno nella ricerca e nello sviluppo, rende l’azienda particolarmente ben posizionata nei mercati in cui i marchi cercano sempre più soluzioni di differenziazione ed etichette premium», ha aggiunto Hans Huijsing. «Sono lieto di mettere a disposizione la mia esperienza internazionale e di lavorare con il team CARTES e i suoi clienti per sviluppare ulteriori opportunità».