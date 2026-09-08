CARTES porta a LOUPE Americas 2026 le più recenti innovazioni per la stampa e la nobilitazione delle etichette

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Tre linee in dimostrazione dal vivo, con al centro la nuova JET D-SCREEN a doppia barra di stampa, capace di realizzare in un unico passaggio effetti di spot varnishing e oro colato. CARTES sarà tra i protagonisti di LOUPE Americas 2026, dove presso la Hall D – Stand 5710, presenterà tre linee completamente operative, offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere in funzione le più avanzate soluzioni CARTES dedicate alla stampa, alla nobilitazione e al converting di etichette premium.

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Lo staff CARTES presso Labelexpo Americas 2024

La partecipazione alla manifestazione conferma l’impegno di CARTES nello sviluppo di soluzioni modulari ad alto valore aggiunto, progettate per coniugare produttività, qualità di stampa e massima libertà creativa.

La prima macchina esposta sarà una linea dedicata alla fustellatura laser, tecnologia di cui CARTES è stata pioniera fin dal 1999 e che continua a evolvere per offrire massima precisione, totale assenza di utensili e cambi lavoro estremamente rapidi.

CARTES è inoltre l’unica azienda al mondo a proporre il sistema brevettato ILC – Invisible Laser Cutting, che consente di fustellare etichette con fondo scuro eliminando il tradizionale bordo bianco e ottenendo un risultato estetico impeccabile.

Sarà inoltre in funzione una GT365WHFSR, configurata con un’unità flexo, stampa a caldo, una seconda unità flexo, serigrafia tradizionale e fustellatura semirotativa. Una configurazione estremamente versatile che integra in un’unica linea stampa e finitura, consentendo la produzione di etichette premium in un solo passaggio.

L’innovazione più attesa sarà rappresentata dalla GEMINI GE363WJ2R, equipaggiata con un’unità flexo, una JET D-SCREEN con doppia barra di stampa e una unità di fustellatura semirotativa.

Grazie alle due barre di stampa indipendenti, la macchina è in grado di utilizzare due diferenti vernici digitali nello stesso passaggio produttivo, realizzando contemporaneamente efetti di spot varnishing e Digital Metallic Doming (oro colato), senza interrompere il processo e mantenendo un perfetto registro tra le diverse lavorazioni.

Questa evoluzione amplia in modo significativo le possibilità creative di designer, stampatori e converter, consentendo di combinare diferenti efetti tattili e visivi in un’unica lavorazione, con una riduzione dei tempi di produzione, dei costi operativi e degli sprechi di materiale.

Con questa soluzione, CARTES conferma ancora una volta la propria capacità di anticipare le esigenze del mercato, sviluppando sistemi che uniscono innovazione, eficienza produttiva e sostenibilità, ofrendo nuove opportunità per la realizzazione di etichette e packaging di alta gamma.

Durante LOUPE Americas, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo, confrontarsi con il team tecnico-commerciale CARTES e scoprire come l’integrazione tra tecnologie convenzionali e digitali consenta di elevare il valore dell’etichetta, sempliﬁcando al tempo stesso l’intero processo produttivo.

Le piattaforme modulari CARTES consentono di integrare in un’unica linea stampa, nobilitazione e converting, ofrendo ai produttori di etichette la massima libertà nella conﬁgurazione della macchina in funzione delle proprie esigenze produttive.

Dalla stampa alla nobilitazione ﬁno al converting, CARTES continua a rideﬁnire gli standard tecnologici per la produzione di etichette premium.

 CARTES vi aspetta a LOUPE Americas 2026 15–17 settembre 2026 Donald E. Stephens Convention Center – Chicago (USA)

Hall D – Stand 5710

Per ulteriori info: Enrica Lodi – CMO enrica.lodi@cartes.itwww.cartes.it

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