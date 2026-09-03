Il Gruppo Finlogic, realtà italiana specializzata in soluzioni per l’etichettatura, la tracciabilità e l’identificazione automatica, presenta il Road Show Finlogic 2026, un percorso itinerante che attraverserà l’Italia da Nord a Sud con cinque appuntamenti dedicati alle tecnologie per la stampa di etichette, la tracciabilità, l’identificazione automatica e la gestione dei processi produttivi e logistici.

Dall’8 settembre al 12 novembre, il Road Show farà tappa ad Ancona, Roma, Bari, Brescia e Bologna, portando direttamente sul territorio le competenze produttive e tecnologiche sviluppate dalle diverse aziende del Gruppo.

L’iniziativa nasce da un patrimonio di esperienza costruito nel mondo delle etichette, ambito nel quale Finlogic opera attraverso aziende specializzate, stabilimenti produttivi e competenze verticali. Non a caso, alcune tappe del Road Show saranno ospitate proprio all’interno degli etichettifici del Gruppo, come SAV a Falconara Marittima e Sanfaustino Label a Castrezzato, offrendo ai partecipanti la possibilità di entrare in contatto con realtà produttive nelle quali l’etichetta viene ogni giorno progettata, realizzata e trasformata in funzione delle esigenze applicative dei clienti.

Partendo da questo know-how, nel tempo il Gruppo Finlogic ha progressivamente ampliato la propria offerta, affiancando alla produzione di etichette tecnologie per la stampa on demand, la gestione del dato variabile, l’identificazione automatica, la tracciabilità, l’RFID e l’automazione dei processi di fine linea e di magazzino.

L’obiettivo del Road Show è mostrare concretamente come queste competenze possano essere integrate per costruire processi più efficienti, connessi e controllabili.

Dalla stampa on demand alle soluzioni intelligenti di fine linea e picking

Tra le tecnologie protagoniste del Road Show ci saranno le soluzioni di fine linea e di intralogistica intelligente, progettate per ottimizzare le fasi più critiche della supply chain, dove velocità, precisione e tracciabilità fanno la differenza. Sistemi di etichettatura automatica, applicatori e soluzioni integrate di stampa e applicazione consentono di gestire in modo fluido il confezionamento e la spedizione, riducendo errori e colli di bottiglia.

Accanto a queste, un ruolo centrale sarà ricoperto dalle tecnologie di picking guidato e smart warehousing, che supportano gli operatori nella preparazione degli ordini attraverso dispositivi mobili, terminali intelligenti e sistemi di assistenza visiva e digitale. Soluzioni che aumentano l’accuratezza delle operazioni e migliorano sensibilmente la produttività nei magazzini e nei centri distributivi.

Il percorso dimostrativo comprenderà inoltre sistemi RFID, terminali e mobile computer per la raccolta dei dati, software per la gestione centralizzata dell’etichettatura e soluzioni integrate per il controllo e la tracciabilità dei flussi logistici.

Tecnologie diverse, ma accomunate da un unico obiettivo: rendere la fine linea e il magazzino ambienti sempre più connessi, efficienti e intelligenti, in cui ogni operazione contribuisce a garantire continuità, precisione e visibilità lungo l’intera supply chain.

Un format costruito sull’esperienza diretta

Il Road Show nasce dalla volontà del Gruppo Finlogic di superare il tradizionale format convegnistico, privilegiando l’esperienza pratica.

Le cinque giornate saranno aperte a imprenditori, manager, buyer, responsabili di produzione, logistica e supply chain, che potranno osservare le tecnologie in funzione, partecipare a sessioni di approfondimento e confrontarsi direttamente con i tecnici del Gruppo Finlogic e con i partner tecnologici coinvolti.

«L’etichettatura rappresenta il punto di partenza della nostra esperienza e continua a essere un elemento centrale della nostra identità industriale. Negli anni abbiamo affiancato a questo know-how competenze sempre più ampie nella stampa, nell’identificazione automatica, nella tracciabilità e nell’automazione. Con il Road Show vogliamo mostrare come queste tecnologie possano lavorare insieme e generare un valore concreto all’interno dei processi produttivi e logistici delle aziende», dichiara Ilaria Guicciardini, CMO del Gruppo Finlogic.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di divulgazione e formazione sviluppato attraverso Accademia Finlogic, il progetto con cui il Gruppo promuove la conoscenza delle tecnologie per l’etichettatura, l’identificazione automatica e la digitalizzazione dei processi aziendali.

Le cinque tappe del Road Show Finlogic 2026

Il calendario prenderà il via l’8 settembre ad Ancona, presso la sede di SAV a Falconara Marittima, per proseguire il 10 settembre a Roma, presso l’Appia Park Hotel.

Il 1° ottobre il Road Show arriverà a Bari, nella sede di Confindustria Bari e BAT, con un appuntamento che integrerà il format formativo di Accademia Finlogic con le dimostrazioni tipiche dell’Open House.

Il tour continuerà il 15 ottobre a Brescia, presso la sede di Sanfaustino Label a Castrezzato, per concludersi il 12 novembre a Bologna, nell’Experience Center Finlogic di San Lazzaro di Savena.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 9:30 alle 16:30 e prevederanno momenti dimostrativi, approfondimenti tecnici e occasioni di networking. La partecipazione è gratuita, previa registrazione, con disponibilità limitata per consentire a tutti i partecipanti di assistere alle demo e confrontarsi direttamente con gli specialisti.

Il Gruppo Finlogic

Il Gruppo Finlogic riunisce aziende specializzate nell’etichettatura, nell’identificazione automatica, nella tracciabilità e nella gestione del dato variabile. Attraverso competenze produttive e tecnologiche integrate, il Gruppo supporta le aziende nella progettazione di soluzioni per l’identificazione dei prodotti, la stampa, la raccolta dei dati e la digitalizzazione dei processi produttivi e logistici.

Per conoscere il programma completo e registrarsi gratuitamente è possibile consultare la pagina ufficiale del Road Show Finlogic 2026.