Dal 12 al 16 ottobre 2026, lo Shanghai New International Expo Centre ospiterà la decima edizione di All in Print China, che riunirà oltre 1.100 espositori provenienti da 15 Paesi, su una superficie espositiva di 120.000 metri quadrati.

Il conto alla rovescia per All in Print China 2026 è iniziato. Con il tema “Intelligent Print, Infinite Creation”, la decima edizione della manifestazione internazionale dedicata all’industria della stampa e del packaging riunirà aziende e professionisti provenienti dall’intera filiera globale della stampa.

La manifestazione si svilupperà su 120.000 metri quadrati, all’interno di 10 padiglioni e sette aree tematiche, presentando soluzioni integrate lungo l’intera catena del valore della stampa, dalla stampa digitale e dalle lavorazioni post-stampa fino alla stampa per il packaging e ai materiali innovativi.

I principali protagonisti internazionali e cinesi

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti internazionali del settore. Tra gli espositori confermati figurano Canon, HP, Epson, Konica Minolta, Kodak, Durst, ESKO, Bobst, SCREEN, Mimaki, RISO, Xeikon e Manroland Goss, che presenteranno soluzioni complete per un’ampia gamma di applicazioni di stampa.

Accanto ai brand internazionali saranno presenti importanti aziende cinesi, tra cui Masterwork, Founder, JMD, Weigang, LUSTER, Amsky, CRON, Lucky Huaguang, NST, Jinbao, Zenbo e Guangya, che presenteranno le loro più recenti innovazioni nel campo delle apparecchiature, dei software, dei materiali e dell’automazione.

Nel complesso, gli espositori offriranno ai visitatori una panoramica delle tecnologie e delle soluzioni che stanno guidando l’innovazione nell’industria della stampa cinese e nel più ampio mercato internazionale.

Oltre 60 eventi e numerose opportunità di networking

Alla componente tecnologica si affiancherà un ricco programma di oltre 60 eventi organizzati durante All in Print China 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire nuovi temi e incontrare professionisti provenienti da tutto il mondo.

Tra gli appuntamenti principali figura il 2026 Printing Innovation and Development Forum, la conferenza di punta di All in Print China 2026, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, leader dell’industria ed esperti tecnologici per discutere il futuro del settore della stampa.

Il China-Europe International Printing and Packaging Cooperation Forum sarà invece dedicato alla trasformazione dell’industria globale della stampa e alla cooperazione tra i settori cinese ed europeo della stampa e del packaging, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze e alla collaborazione in ambito formativo.

Il programma comprenderà inoltre Indonesia Day e India Day, due appuntamenti dedicati ai mercati e alle opportunità internazionali. Indonesia Day approfondirà, tra gli altri temi, l’importanza strategica della certificazione Halal per le aziende interessate a operare in Indonesia e negli altri mercati a maggioranza musulmana, mentre India Day sarà dedicato agli sviluppi del mercato indiano e alle nuove opportunità per il settore della stampa.

Per i professionisti interessati a sviluppare nuove collaborazioni, saranno inoltre organizzati Business Matchmaking Events dedicati alla Digital Printing Technology e alle Post-press and Packaging Equipment. Sarà presente anche un drupa Connect Hub, pensato per favorire il networking e le relazioni professionali.

Premi e nuove generazioni di professionisti

Il programma comprenderà anche iniziative dedicate all’eccellenza e alla formazione dei futuri professionisti della stampa.

Gli Asian Print Awards, sostenuti da aziende internazionali come Konica Minolta e HEIDELBERG, riuniranno esperti del settore, giurati e aziende di stampa provenienti da tutta l’Asia per celebrare l’eccellenza dell’industria della stampa.

Per la prima volta, inoltre, la 7ª edizione del Print Olympiad 2026, importante competizione indiana dedicata agli studenti di stampa e packaging, ospiterà la finale nazionale a Shanghai dal 12 al 16 ottobre, nell’ambito di All in Print China 2026. L’iniziativa offrirà alle nuove generazioni di professionisti della stampa nuove opportunità di visibilità internazionale e collaborazione oltre i confini nazionali.

Un punto d’incontro internazionale per l’industria della stampa

Grazie alla combinazione di espositori internazionali, aziende tecnologiche cinesi, un ampio programma di conferenze e numerose occasioni di networking, All in Print China 2026 si prepara a offrire una panoramica completa sulle più recenti evoluzioni dell’industria della stampa e del packaging.

La decima edizione rappresenterà quindi una piattaforma internazionale per stampatori, converter, produttori di packaging, brand e professionisti del settore, offrendo l’opportunità di scoprire nuove soluzioni, condividere conoscenze e sviluppare nuove opportunità di business.

All in Print China 2026

📍 Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai

📅 12–16 ottobre 2026

💡 Tema: Intelligent Print, Infinite Creation