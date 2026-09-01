Jinbao ha aperto a Pesaro la sua prima filiale europea, e dal 26 al 30 ottobre inaugurerà la Jinbao Academy con l’open house “Dai libero sfogo alla tua creatività nella nobilitazione”: un evento dedicato alle tecnologie di nobilitazione e agli effetti speciali

Jinbao, costruttore cinese leader nelle tecnologie per la stampa e la nobilitazione serigrafica, annuncia l’avvio delle attività di Jinbao Europe, la nuova filiale europea con sede a Pesaro. Operativa da aprile 2026, la società nasce per servire il mercato europeo attraverso una presenza diretta sul territorio, un approccio consulenziale e un supporto tecnico e applicativo dedicato, con l’obiettivo di avvicinare le tecnologie Jinbao a stampatori, converter e professionisti della stampa e del packaging. Con sede a Wenzhou, Cina, Jinbao è un costruttore specializzato nello sviluppo e nella produzione di tecnologie per la stampa e la nobilitazione serigrafica, con una presenza consolidata sui mercati internazionali attraverso prodotti a marchio proprio e collaborazioni industriali con importanti aziende occidentali.

Dal 26 al 30 ottobre 2026, la Jinbao Academy ospiterà l’open house: saranno tre giornate dedicate a stampatori commerciali, cartotecniche, produttori di imballaggi in cartone teso e ondulato, serigrafi e terzisti alla ricerca di nuove opportunità di business. L’evento consentirà ai partecipanti di scoprire dal vivo tecnologie e applicazioni che ridefiniscono i paradigmi della verniciatura, della nobilitazione con lamina e degli effetti speciali, assistere a dimostrazioni operative dell’intero workflow produttivo dall’idea al prodotto nobilitato e confrontarsi con esperti di mercato, clienti, partner e fornitori.

La nascita di Jinbao Europe si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per la serigrafia, oggi sempre più strategica per lo sviluppo di applicazioni ad alto valore aggiunto. La crescente domanda di nobilitazioni, effetti speciali e soluzioni per la differenziazione del prodotto sta infatti riportando questa tecnologia al centro dei processi produttivi. La scelta dell’Italia come hub europeo riflette la sua centralità nel settore della stampa e del packaging e si fonda sull’esperienza di Claudio Moffa, fondatore di Jinbao Europe, che porta in dote oltre trent’anni di esperienza maturata in aziende quali Serindustria, Marabu, Sakurai Europe e Keller.

La sede di Pesaro ospita la Jinbao Academy, un centro demo e formativo di 400 mq progettato per offrire ai clienti europei un’esperienza immersiva. La struttura integra un Production Center per la simulazione di condizioni produttive reali, un Prepress Lab, un Training Center dedicato alla formazione tecnica e commerciale e un’Application Gallery orientata allo sviluppo di nuove applicazioni. Il centro è supportato da una squadra di specialisti nell’area tecnica e applicativa, da un magazzino ricambi locale e da un parco macchine completo per testare lavorazioni quali spot UV, hot foil, cold foil e cast & cure.