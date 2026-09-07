Una partnership strategica che rafforza la presenza di LIYU nel Centro Italia e amplia l’offerta tecnologica del Gruppo Massinelli nel settore della stampa digitale professionale.

LIYU Italia e Massinelli s.r.l. annunciano la sottoscrizione di un accordo di collaborazione commerciale che vedrà la storica realtà di Perugia diventare distributore della linea Platinum Xline by LIYU, dedicata al mercato della stampa digitale professionale.

Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore delle tecnologie per la stampa e la comunicazione visiva, il Gruppo Massinelli rappresenta un punto di riferimento per le aziende del Centro Italia, distinguendosi per competenza tecnica, consulenza commerciale e un rapporto di fiducia costruito negli anni con i propri clienti.

L’accordo consentirà a Massinelli di distribuire direttamente l’intera gamma Platinum Xline, una famiglia completa di soluzioni per la stampa e il taglio digitale composta dalle stampanti Flatbed UV KCJ 2512 e KCJ 3020, dalla serie Ibrida UV Xline da 2,05 metri, dai sistemi di taglio Flatbed Xline disponibili in diversi formati e dai plotter Roll to Roll da 3.3 metri di stampa. Una proposta tecnologica studiata per garantire elevate prestazioni, affidabilità produttiva, qualità costante e un eccellente equilibrio tra investimento, produttività e ritorno economico.

Per le tecnologie industriali di fascia superiore, tra cui le piattaforme Platinum Technologies, Signature il Gruppo Massinelli opererà in stretta sinergia con LIYU Italia, mettendo a disposizione dei clienti un modello di collaborazione integrata che unisce la vicinanza di un partner territoriale alla competenza specialistica della struttura nazionale. I clienti potranno così contare su un unico interlocutore commerciale, supportato direttamente dagli specialisti LIYU Italia nelle fasi di consulenza, configurazione delle soluzioni, installazione, formazione e assistenza tecnica.

Questo modello operativo nasce con un obiettivo preciso: offrire alle aziende non soltanto una tecnologia, ma un percorso di consulenza completo, capace di individuare la soluzione più adatta alle reali esigenze produttive e di accompagnare il cliente durante tutto il ciclo di vita dell’investimento.

“Abbiamo scelto di collaborare con LIYU Italia perché abbiamo trovato un partner con una visione chiara del mercato, una gamma completa e una struttura tecnica in grado di accompagnare concretamente i clienti nel loro percorso di crescita” , commenta Walter Massinelli, Amministratore Delegato del Gruppo Massinelli.

Sulla stessa linea, Mattia Buscella, Account Manager Professional Printing, aggiunge :“La linea Platinum X-Line rappresenta una proposta estremamente interessante per qualità, affidabilità e competitività, mentre il supporto diretto di LIYU Italia sulle soluzioni industriali ci permette di affrontare anche i progetti più complessi con la massima tranquillità, offrendo ai nostri clienti competenze sempre ai massimi livelli.”

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione”, dichiara Mauro Piotti, Amministratore di LIYU Italia. “

Il Gruppo Massinelli è una realtà storica, conosciuta e apprezzata dal mercato per la professionalità e la qualità dei servizi offerti. Condividiamo la stessa visione: costruire rapporti di lungo periodo con i clienti attraverso consulenza, competenza e un supporto costante. Grazie a questo accordo rafforziamo la nostra presenza nel Centro Italia con un partner di grande esperienza, mantenendo al tempo stesso il coinvolgimento diretto del nostro team sulle applicazioni industriali più evolute. È un modello che valorizza le competenze di entrambe le aziende e offre ai clienti il massimo livello di supporto, dalla scelta della tecnologia fino all’assistenza post-vendita.”

La collaborazione tra LIYU Italia e il Gruppo Massinelli rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della rete commerciale nazionale, con l’obiettivo di coniugare la presenza capillare sul territorio con il supporto diretto di una struttura specializzata. Una sinergia pensata per offrire ai professionisti della stampa digitale un servizio sempre più completo, qualificato e vicino alle esigenze del mercato.