Il 19 e 20 maggio 2027 debutta a Bergamo LOGISTICS HUB – B2B Event for supply chain and distribution, l’innovativa piattaforma fieristica e di networking dedicata ai professionisti della supply chain.

Hannover Fairs International GmbH, filiale italiana del Gruppo Deutsche Messe AG, già organizzatore di eventi dedicati alla logistica, annuncia il lancio di LOGISTICS HUB, il nuovo business event che debutterà il 19 e 20 maggio 2027 presso la Fiera di Bergamo.

Primo appuntamento del nuovo format Tech Fest Italia, LOGISTICS HUB offre al mercato una piattaforma innovativa di dialogo e confronto tra industria, ricerca e innovazione. Il progetto inaugura una serie di eventi B2B verticali, che Hannover Fairs International GmbH svilupperà nei prossimi anni, a supporto delle principali filiere industriali presidiate dal network internazionale del Gruppo Deutsche Messe.

Più che una fiera tradizionale, LOGISTICS HUB propone una formula orientata al business, alle relazioni e ai contenuti. Un luogo dinamico in cui gli operatori del settore disporranno di spazi funzionali, finalizzati a incrementare le opportunità di dialogo e confronto sui topic tecnologici e di mercato emergenti.

La formula all-inclusive facilita la partecipazione di espositori e visitatori. Allestimenti, servizi, ristorazione e supporto operativo saranno inclusi nei pacchetti espositivi. I visitatori accederanno gratuitamente a contenuti, networking e servizi dedicati. Parcheggio, accoglienza, ristorazione, sessioni formative saranno parte integrante dell’esperienza, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione e qualità delle relazioni professionali.

Un nuovo format per una filiera in continua evoluzione

L’evoluzione globale dei processi digitali impone sempre nuove sfide agli operatori della supply chain. LOGISTICS HUB risponde alle esigenze di aggiornamento con due giornate di confronto tra produttori, utilizzatori, system integrator e stakeholder. Il programma comprenderà convegni di alto profilo grazie alla collaborazione attiva con università, centri di ricerca, associazioni di categoria e operatori logistici.

L’evento coinvolgerà professionisti, manager, imprenditori e decision maker provenienti dalle filiere manifatturiere, logistiche e distributive di tutto il mondo.

“Con LOGISTICS HUB” – dichiara Andreas Züge, Direttore Generale di Hannover Fairs International GmbH – “inauguriamo un nuovo format B2B. L’obiettivo è coniugare il patrimonio di relazioni e competenze sviluppato dal Gruppo Deutsche Messe con la straordinaria vocazione industriale e logistica del territorio bergamasco. In un mondo sempre più interconnesso, le frontiere dello sviluppo prendono forma attraverso lo scambio internazionale di relazioni e know-how e il confronto tra esigenze e approcci differenti. LOGISTICS HUB nasce per favorire questo dialogo e offrire alla community della supply chain una piattaforma concreta di incontro, aggiornamento e crescita.”

Bergamo al centro delle reti logistiche europee

La scelta di Bergamo riflette il ruolo strategico assunto dal territorio all’interno della macroregione EUSALP, uno dei principali motori economici del continente. Situata all’intersezione dei corridoi europei Scandinavian-Mediterranean e Rhine-Alpine e sede di uno dei principali hub cargo italiani, la città e il suo territorio rappresentano un punto di connessione privilegiato tra industria, logistica e commercio internazionale. La presenza dell’Aeroporto Internazionale di Milano Bergamo, unita a una rete infrastrutturale che integra collegamenti autostradali, ferroviari e logistici, rende il territorio uno dei più dinamici poli europei per la movimentazione delle merci e lo sviluppo delle supply chain.

“LOGISTICS HUB” – dichiara Paolo Agnelli, Presidente di Promoberg e Presidente di Confimi Industria – “rappresenta una nuova opportunità per valorizzare il ruolo strategico che Bergamo e il suo territorio ricoprono all’interno delle reti industriali e logistiche europee. La scelta di ospitare qui il debutto di questo nuovo format internazionale conferma la credibilità di un ecosistema che unisce manifattura, infrastrutture, capacità imprenditoriale e apertura ai mercati globali. In uno scenario economico sempre più complesso, logistica, innovazione e internazionalizzazione sono fattori determinanti per la competitività delle imprese. Per questo il sistema fieristico continua a essere una leva fondamentale per favorire l’incontro tra domanda e offerta, generare nuove opportunità di business e rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali.”

Tecnologie, competenze e partnership

LOGISTICS HUB offrirà una panoramica delle tecnologie e dei servizi che stanno trasformando la supply chain moderna: automazione e robotica, sistemi di movimentazione e stoccaggio, software per la gestione della supply chain, piattaforme per il monitoraggio dei flussi, tracciabilità, data intelligence, trasporto multimodale, tecnologie emergenti, edifici logistici, Last Mile e Fleet Management, sostenibilità e servizi per il trasporto. Le prime consultazioni con aziende leader, associazioni e operatori del settore hanno evidenziato un forte apprezzamento per il progetto, riconoscendo nel nuovo appuntamento una risposta concreta alle esigenze del mercato.

Con LOGISTICS HUB, Hannover Fairs International GmbH amplia il proprio impegno a sostegno della filiera logistica e rafforza il ruolo dell’Italia come punto di incontro tra innovazione industriale, infrastrutture e mercati internazionali.