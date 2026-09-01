Vetaphone estende la garanzia fino a 5 anni

L’inventore e leader mondiale nel trattamento superficiale corona, Vetaphone, offre un periodo di garanzia esteso sulla sua tecnologia, passando dallo standard di due anni a ben cinque anni, per offrire agli utenti maggiore tranquillità. Con 75 anni di esperienza e competenza nel trattamento delle superfici, nessun produttore è meglio posizionato di Vetaphone per fare questa offerta esclusiva ai propri clienti, siano essi OEM o utenti finali, e ciò dimostra chiaramente la sua fiducia nella qualità e nell’affidabilità della sua tecnologia.

Spiegando la nuova offerta, Anders Dueholm, responsabile Assistenza e Ricambi, afferma che “la tecnologia Vetaphone è sempre stata all’avanguardia, con una comprovata affidabilità anche negli ambienti di lavoro più difficili. Ora, come impegno nei confronti dei nostri clienti, estendiamo il periodo di garanzia standard da due a cinque anni, per fornire una maggiore tranquillità derivante dalla prevedibilità dei costi e dalla riduzione dei tempi di inattività”.

Il nuovo programma, lanciato a maggio 2026, consente ai clienti di optare per una copertura estesa fino a 3 o 5 anni dalla data di acquisto originale della macchina. La garanzia estesa copre i difetti di materiali e di fabbricazione dei componenti più critici del sistema di trattamento corona o al plasma, inclusi il generatore e il trasformatore, i sensori e gli interruttori, il telaio della macchina e l’assistenza in remoto relativa a questi elementi.

“Negli odierni ambienti produttivi sempre più competitivi, è fondamentale adottare tutte le misure possibili per garantire affidabilità e prestazioni costanti. La garanzia estesa ha lo scopo di ridurre alcuni dei fattori imprevedibili della produzione quotidiana e contribuire a limitare i tempi di inattività e gli sprechi di materiale”, aggiunge Anders.

La garanzia estesa è valida in tutto il mondo e si basa sulla potenza di ciascuna unità, su una scala progressiva da 1 kW a 40 kW, quindi tutti i sistemi sono coperti, indipendentemente dal fatto che si tratti di stampa, laminazione, trasformazione o estrusione. Se un componente si guasta durante il periodo di garanzia, Vetaphone lo sostituirà gratuitamente se non è richiesta assistenza in loco. “Vetaphone considera questa un’ulteriore iniziativa pionieristica nel trattamento delle superfici, che conferma la sua posizione di leader di mercato. Prevedo un’ampia adesione a questa offerta, poiché gli utilizzatori sono alla ricerca di nuove soluzioni per ridurre la pressione sui costi di produzione”, conclude Anders.

È interessante notare che uno dei principali clienti OEM di Vetaphone ha già aderito all’offerta come polizza assicurativa a supporto del proprio contratto di assistenza: una valida conferma da parte di terzi del suo valore.