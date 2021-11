Canon ha inaugurato lo scorso 18 ottobre, insieme al partner Multi Import, il Demo Experience Center: si tratta di uno spazio temporaneo progettato per offrire agli operatori del settore delle Arti Grafiche la possibilità di toccare con mano lo straordinario potenziale dei sistemi professionali di stampa digitale e di finitura per differenziarsi sul mercato e accrescere le opportunità di business. Sarà possibile prenotarsi per demo di stampa personalizzate fino al prossimo 3 dicembre.

L’evento dal titolo “Print & Finishing for You” organizzato da Canon insieme Multi Import – realtà che da oltre sessant’anni opera nel settore del finishing delle Arti Grafiche-, nasce per dare un forte segnale di presenza sul territorio, confermando l’impegno dell’azienda nipponica nel supportare l’ecosistema dei partner e le aziende clienti nella ripresa.

Allestito all’interno della sede di Rozzano di Multi Import, il temporary Demo Experience Center offrirà una panoramica delle molteplici applicazioni rese possibili dalla tecnologia di stampa digitale colore e bianco e nero ad alto volume di Canon in combinata con i sistemi di finitura del partner. Un’occasione non solo per entrare nel vivo delle modalità di gestione del flusso di stampa, ma anche per prenotare una demo personalizzata dedicata alla creazione dal vivo di un prodotto stampato e finito, nel rispetto della privacy e delle norme anti-Covid.

Spaziando dalla stampa di copertine e opuscoli alla produzione di libri fresati, dalla realizzazione di libretti a punto metallico ai bugiardini farmaceutici, saranno tantissime le applicazioni già esposte ma anche realizzate dal vivo all’interno del Demo Experience Center. Il tutto reso possibile dalle rinomate tecnologie di stampa Canon imagePRESS C10010VP, il sistema di stampa digitale a colori, e Canon VarioPrint serie 6000 TITAN, il sistema di stampa di produzione monocromatica digitale a foglio singolo che si

affiancheranno ai sistemi di finitura offerti da Multi Import tra cui CP Bourg, Uchida, Watkiss, Baciottini, Foliant,JWEY, APR Solutions, Challenge, MB Bauerle.

“Siamo felici di tornare ad incontrare aziende e operatori del settore delle arti grafiche dopo oltre un anno di attività da remoto. Certamente il nostro impegno nei confronti dell’ecosistema dei partner e dei clienti non si è mai arrestato, ma tornare a far toccare con mano le straordinarie potenzialità della nostra stampa digitale in accoppiata con i sistemi di finitura rappresenta sicuramente un passo importante nel graduale ritorno alla normalità che il nostro Paese sta intraprendendo”, commenta Giuseppe D’Amelio, Marketing Director Document Solutions di Canon Italia che aggiunge “Questa iniziativa al fianco di un partner così importante come Multi Import ci offre l’opportunità di supportare i professionisti del mondo della stampa nello sviluppo del loro potenziale di crescita, ampliando l’offerta commerciale per differenziarsi nel mercato della stampa professionale”.

L’impegno nei confronti dei Partner è un aspetto fondamentale per la strategia di Canon, che da tempo supporta la rete di canale nel portare sul mercato l’ampia proposizione a valore di Canon.

Per visitare il Demo Experience Center e prenotare una demo personalizzata è possibile registrarsi al seguente link: REGISTRAZIONE AL DEMO EXPERIENCE CENTER