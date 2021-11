816 rappresentanti dell’industria del cartone ondulato e dei produttori di macchinari si sono riuniti al Bella Center di Copenhagen per il seminario tecnico FEFCO dal 20 al 22 ottobre per discutere le ultime tendenze e innovazioni nel settore. L’evento ha anche evidenziato le azioni portate avanti dal settore per conformarsi agli obiettivi del Green Deal dell’UE, tra cui la trasformazione digitale, la sostenibilità e la neutralità climatica.

Gli ultimi sistemi di stampa digitale e altre tecnologie intelligenti sono stati presentati all’evento dedicato al tema “Verso la produzione intelligente – la digitalizzazione dell’industria del cartone ondulato”, con ben 22 relatori, 62 sessioni e una tavola rotonda con i rappresentanti dell’industria.

Nella zona espositiva c’erano 117 stand e 80 espositori provenienti da 30 paesi che hanno mostrato i loro prodotti e servizi. FEFCO ha riunito acquirenti e fornitori dall’Europa e non solo per discutere di innovazioni, tendenze del settore del cartone ondulato e come esso può adattarsi alla revisione in corso dell’UE delle normative sulla sostenibilità. Sono state presentate idee e soluzioni volte a produrre scatole in modo più efficiente, più sostenibile e con una ridotta impronta di CO2.

Nel suo discorso di benvenuto, il presidente di FEFCO Fady Gemayel ha ricordato che il cartone ondulato, sviluppato per la prima volta nel XIX secolo, si sta dimostrando un’opzione indispensabile per la produzione di imballaggi. “Siamo socialmente responsabili. Facciamo parte di un’economia circolare: ricicliamo e riutilizziamo la fibra e abbiamo dimostrato durante questa pandemia quanto sia essenziale il cartone ondulato; siamo un vero valore per la società. L’industria del cartone ondulato non si ferma ma si prepara in modo proattivo. Con l’evolversi dell’industria 4.0, vogliamo aprire la strada al futuro”.

I partecipanti hanno discusso su come le aziende possano adottare una pianificazione integrativa, costruire un sistema di stoccaggio automatizzato, controllare la temperatura e l’umidità, e utilizzare la manutenzione predittiva per risolvere i problemi prima che si verifichino. Altri argomenti essenziali toccati hanno riguardato come e quando sia conveniente passare alla stampa digitale e come comprendere e sfruttare al meglio i dati digitali per migliorare i flussi di lavoro.

Nonostante la pandemia, la forte presenza a Copenaghen ha mostrato la resilienza della comunità del cartone ondulato. “Il nostro mondo sta cambiando più velocemente che mai, ma ci impegniamo a garantire che le nostre soluzioni di imballaggio in cartone intelligenti e sostenibili si adattino ai cambiamenti; oggi le aziende europee che si occupano di imballaggi operano in un settore molto complesso, con nuove normative ambientali, concorrenza globale, pacchetti intelligenti e fattori high-tech. Ma il settore sta ancora pensando in grande, in modo ecologico, intelligente e sostenibile”, ha dichiarato il nuovo direttore generale di FEFCO Eleni Despotou.

Consegnati i premi ai migliori fornitori del settore del cartone ondulato

I fornitori più bravi e sostenibili dell’industria del cartone ondulato sono stati premiati il ​​22 ottobre al termine del seminario tecnico FEFCO a Copenaghen, assegnando sette premi al termine dei tre giorni dell’evento.

Il premio più prestigioso è stato per la migliore innovazione e quest’anno la medaglia d’oro è andata a Ilmay Karamanlar di Dücker Conveyor Systems per un progetto pilota di ricerca e sviluppo sul carico personalizzato e automatizzato dei pallet con i prodotti finiti sui camion.

La medaglia d’argento è andata a Javier Quesada di Kento per un progetto che integra due tecnologie di stampa (flexo analogica e digitale) in un’unica macchina ibrida, combinando flessibilità nelle tecnologie di stampa e riducendo i costi di stampa. In questo progetto è coinvolta l’azienda italiana Celmacch.

La medaglia di bronzo è andata a Constantin Ritter di BHS Intralogistics per la gestione flessibile delle bobine di carta sull’ondulatore, riducendo il personale e limitando i movimenti non sicuri della pinza.

Il Premio Salute e Sicurezza è stato assegnato a Tristany Serra di SERRA per l’utilizzo di sensori elettronici per i carrelli elevatori, che rendono più sicuri gli impianti.

Il premio Sostenibilità è andato a Elizabeth Staab di H.B.Fuller per l’impegno profuso per rendere più sostenibili adesivi, additivi a base di amido e nastri adesivi.

Il premio per la migliore presentazione, su circa 62 interventi di sei minuti programmati durante il seminario di Copenaghen, è stato vinto da Bernhard Mueller e Christin Haubner, di BHS Corrugated, per la loro stimolante presentazione interattiva. La loro soluzione semplifica l’interconnessione tra i materiali BHS e i processi di lavorazione del cartone ondulato.

E il premio più stimolante per i nuovi membri FEFCO è andato al CEO e amministratore delegato di Openpack, Stefan Ubelacker, e al responsabile dell’innovazione e dello sviluppo aziendale Kurt Salman per aver creato un’app dedicata al cartone ondulato che collega tutti gli attori del settore del cartone ondulato.

C’è stato anche un premio alla carriera, per Peter Dücker del Dücker Group, per la sua dedizione all’industria del cartone ondulato e per il suo prezioso contributo nello sviluppo, nell’introduzione e nel supporto di tecnologie innovative di movimentazione dei materiali.