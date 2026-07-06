Nel settore della stampa premium, la qualità non è soltanto una promessa: è il risultato di scelte tecnologiche accurate, test approfonditi e una visione chiara del futuro. È proprio con questo approccio che Nava Press ha scelto di integrare nel proprio workflow la nuova AccurioJet 30000 di Konica Minolta, il sistema inkjet UV LED B2+ progettato per coniugare produttività, versatilità applicativa e qualità di stampa comparabile all’offset.

L’installazione della macchina rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita dell’azienda, da sempre orientata all’eccellenza nella realizzazione di stampati di pregio, dove innovazione tecnologica, personalizzazione e attenzione ai dettagli convivono in perfetto equilibrio.

Un percorso di valutazione lungo quasi un anno

La decisione di investire in AccurioJet 30000 è stata il risultato di un processo di analisi approfondito durato quasi dodici mesi. L’obiettivo di Nava Press era individuare una soluzione capace di combinare la produttività tipica dell’offset con la flessibilità del digitale, mantenendo standard qualitativi elevati anche su supporti speciali e lavorazioni ad alto valore aggiunto.

Come racconta Emanuele Bandecchi, Chief Sales & Marketing Officer di Nava Press, la fase di valutazione ha incluso test approfonditi sui materiali utilizzati quotidianamente dall’azienda, verifiche sulla tenuta degli inchiostri e prove dedicate alle più delicate lavorazioni di nobilitazione post-stampa.

I risultati hanno confermato le potenzialità della tecnologia Inkjet UV LED di Konica Minolta, evidenziando prestazioni in linea con le esigenze produttive e qualitative di Nava Press.

“Non abbiamo acquistato solo una macchina, ma condiviso un progetto di sviluppo”, ha commentato Bandecchi.

Perché AccurioJet 30000

Tra gli aspetti che hanno contribuito alla scelta della soluzione Konica Minolta emergono diversi elementi strategici:

qualità percepita molto vicina all’offset, anche per gli operatori più esperti;

elevata stabilità cromatica e riduzione dei tempi di avviamento;

capacità di preservare la naturale matericità della carta;

sostenibilità economica dell’investimento attraverso un’attenta analisi del Total Cost of Ownership (TCO);

possibilità di ampliare l’offerta applicativa e gestire in modo efficiente produzioni personalizzate e microtirature.

Tecnologia UV LED per nuove opportunità produttive

AccurioJet 30000 è stata progettata per offrire alle aziende di stampa la massima libertà produttiva. Grazie alle teste di stampa ad alta definizione da 1.200 × 1.200 dpi e alla tecnologia UV LED a polimerizzazione istantanea, il sistema garantisce elevata qualità d’immagine, affidabilità operativa e tempi di lavorazione ottimizzati.

La macchina è in grado di gestire un’ampia varietà di supporti, tra cui carte patinate e uso mano, cartoncini tesi e pieghevoli, materiali sintetici, canvas, supporti metallizzati, film e PVC, fino al formato B2+ (585 × 750 mm).

L’assenza di lastre e dei tradizionali processi di setup tipici dell’offset consente inoltre di ridurre gli scarti e i costi di avviamento, aumentando la competitività nelle produzioni on demand e nelle lavorazioni ad alto livello di personalizzazione.

Con una produttività fino a 3.000 fogli/ora in simplex e l’asciugatura UV LED immediata, i fogli sono pronti per le successive lavorazioni di finishing senza tempi di attesa, contribuendo a rendere il flusso produttivo più efficiente e fluido.

Un investimento orientato al futuro

L’ingresso di AccurioJet 30000 nel reparto produttivo di Nava Press conferma la crescente attenzione del mercato verso tecnologie in grado di offrire contemporaneamente qualità, flessibilità e sostenibilità economica. Per Konica Minolta, questo progetto rappresenta un ulteriore esempio di come l’innovazione digitale possa supportare le aziende di stampa nel rispondere alle nuove esigenze del mercato, creando nuove opportunità di business e valorizzando la qualità delle produzioni più esigenti.