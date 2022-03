Avviata la produzione nello stabilimento DS Smith di Castelfranco Emilia

Lo stabilimento di ultima generazione di Castelfranco Emilia (Modena) è un investimento chiave per DS Smith in Italia che rafforza la sua leadership di mercato.

Il sito produttivo si trova nella zona industriale di Castelfranco Emilia, in via Cartiera, ha un’area di 34.000 mq, ed è un impianto all’avanguardia per tecnologia e sostenibilità. Si tratta di un investimento fondamentale per DS Smith in Italia, che rafforza così la sua leadership di mercato nel paese. Nello stabilimento di Castelfranco Emilia sono già stati attivati l’ondulatore e tre macchine per la trasformazione nel prodotto finito, così come tutte le attrezzature complementari. A regime, l’impianto ospiterà fino a 10 linee di produzione, magazzini verticali automatizzati e potrà registrare una capacità produttiva complessiva di oltre 200 milioni di metri quadri all’anno.

“L’investimento fa seguito alla rilevante crescita di DS Smith in Italia avvenuta negli ultimi dieci anni e supporta gli ambiziosi piani dell’azienda per l’ulteriore espansione nel Paese”, ha dichiarato Paolo Marini, Managing Director di DS Smith Packaging Italia.

“Il mercato dell’imballaggio a base carta, riciclabile ed ecologicamente sostenibile, crescerà in maniera importante per la progressiva diffusione dell’e-commerce e la continua espansione dei mercati tradizionali food & beverage. Il nuovo sito di Castelfranco Emilia fornirà la capacità produttiva necessaria”.

Nell’impianto saranno occupate più di 80 persone. Il nuovo stabilimento di Castelfranco Emilia rappresenta un traguardo importante per DS Smith in Italia, che rafforza la propria leadership nel mercato, creando opportunità per i clienti e per i dipendenti, contribuendo anche all’economia locale.