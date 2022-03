Heidelberg Italia è stata protagonista di una puntata del programma “Pole Positilon” che va in onda su SKY canale 511 “Business 24- La TV del lavoro”; nello specifico Marco Marangoni, Head Territory di Heidelberg Italia ha raccontato alcuni aneddoti curiosi e particolari, la nascita di Heidelberg Italia, i punti di forza del costruttore tedesco e gli sviluppi futuri in ambito stampa e converting di imballaggi in carta e cartone, senza dimenticare temi caldi come l’automazione e la sostenibilità.

Cliccare qui per guardare l’intervista a Marco Marangoni