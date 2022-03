Nexpack presenta Umanex.it: gli umani della new excellence!

Nexpack nella ricerca costante di fornire servizi di consulenza e supporti moderni alle imprese, ha realizzato il primo portale on line gratuito per la ricerca di risorse umane ad esclusiva disposizione del settore cartone ondulato e packaging, per aziende e candidati qualificati: www.umanex.it

“Umanex è il “jobplace” gratuito, professionale e sicuro dedicato alle aziende e alle risorse umane del settore packaging che non vogliono rimanere ferme, ma si muovono verso la New EXcellence! La nostra esperienza, la conoscenza delle aziende e del settore, la scelta voluta di mettere al servizio uno strumento moderno, sicuro ed efficace, user friendly, nonché gratuito, ma professionale e specialistico, più umano, ma al tempo stesso altamente qualificato, è un nuovo modo di vedere il futuro, certi che la qualità delle aziende e delle persone che lo utilizzeranno ne accrescerà il valore di servizio”, dice Francesco Pagliarini, General Manager di Nexpack.

PERCHE’ UMANEX? La tradizionale ricerca e selezione diretta, self made o attraverso player generalisti, comporta costi e tempistiche elevate, mentre l’utilizzo dei social media, pur accorciando i tempi di engagement, questi si dimostrano spesso strumenti disorganici, preconfezionati e impersonali. UMANEX è stato creato per mettere a disposizione delle aziende e dei candidati attivi nel mondo del cartone ondulato e packaging un vero e proprio spazio qualificato e specialistico dove poter fare incontrare l’offerta e la domanda di lavoro, unendo i reciproci obiettivi, l’aspirazione ad una vita lavorativa migliorativa e più gratificante per la risorsa umana e aiutare le aziende ad avere successo scegliendo profili già professionalizzati, in meno tempo e più corrispondenti alle proprie job description ed esigenze.

GRATUITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio di pubblicazione inserzioni o annunci non comporta costi né per l’azienda né per la risorsa umana. Non esiste intermediazione, il rapporto è diretto tra azienda e candidato e viceversa, essendo fruibile previa registrazione.

SICUREZZA E RISERVATEZZA DEL SERVIZIO

Quando si inserisce un’offerta su umanex.it questa, prima di essere validata automaticamente, viene visionata dal sistema per verificare sia la corrispondenza alle norme di legge, attraverso un processo che cerca di rilevare errori, non conformità e incongruenze generali, sia che presenti una posizione lavorativa (sul portale non sia accettano altri tipi di annunci, come percorsi formativi anche se orientati all’assunzione, master, ecc.).

Sono garantite la IT Security, risiedendo la piattaforma su provider nazionale di primario livello, e la riservatezza dati/info secondo quanto previsto dalla normativa di legge ex RE GDPR 679/16.