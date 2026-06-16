Scatolificio Pisacane, che produce imballaggi di lusso dal 1955, ha scelto SWP-1000 di Peroni Ruggero, macchina automatica per la produzione di alette snodate per scatole abbattibili: la soluzione perfetta per garantire la qualità elevata richiesta, ma al contempo molto produttiva

Con sede a Pollenza (MC), Scatolificio Pisacane è una cartotecnica specializzata in scatole di alta qualità, non semplici imballaggi ma confezioni “di design” pensate anche per valorizzare il prodotto, quindi confezioni di fascia alta, molto curate nei dettagli, spesso per prodotti come: moda e accessori, cosmetici gioielli o articoli premium. Utilizza sia linee industriali automatizzate sia lavorazioni manuali per prodotti più complessi o di piccola tiratura.

Peroni Ruggero Srl, con sede a Varese, progetta e costruisce macchine industriali per il settore degli imballaggi e la lavorazione del cartone. Offre macchinari automatici usati nelle industrie che lavorano carta e cartone, soprattutto per automatizzare operazioni come accoppiare a registro preciso, assemblare scatole abbattibili, rivestire scatole rigide. applicare magneti o elastici, produrre raccoglitori ad anelli o cartelle e rifinire agende e notebook. Fondata proprio da Ruggero Peroni, l’azienda è attiva dal 1979. Inizialmente orientata al mercato Italiano e con una forte specializzazione nell’automazione per produrre articoli per l’ufficio e la scuola, ottiene ben presto grandi soddisfazioni anche dai mercati internazionali, le richieste sono molteplici e arrivano da diversi settori quindi il ventaglio delle soluzioni disponibili a catalogo si amplia raggiungendo prima la finitura di agende e notebooks e poi il settore dell’imballaggio di lusso che comprende scatole rigide premium, scatole abbattibili e shopping bag di lusso.

Oggi l’azienda conta circa venticinque collaboratori interni ed è gestita da Veronica e Cristiano, figli di Ruggero Peroni che operano con la sua stessa grande passione. Il plus rispetto ad altre realtà è senza dubbio la vocazione all’innovazione tecnologica totalmente Made in Italy: ogni fase del progetto avviene all’interno dell’azienda, dallo sviluppo dell’idea alla realizzazione dei componenti meccanici fino all’assemblaggio finale e al collaudo, sia per le macchine a catalogo che per i progetti speciali realizzati su specifica richiesta del cliente, che consentono di avere il controllo e l’assoluta conoscenza tecnica del macchinario per garantire al cliente un after-sale service all’altezza delle aspettative.

SWP-1000: la prima macchina automatica per rivestire le alette delle scatole abbattibili

Qual è l’idea alla base della SWP-1000? Nasce dall’esigenza di clienti italiani ed esteri di automatizzare la produzione di alette per scatole abbattibili dato che l’operazione manuale risulta costosa, ripetitiva e lenta ed è soggetta ad una variabilità di risultato che nelle produzioni di qualità non è accettabile. Si è lavorato a lungo su meccanica e automazione del processo, trovando il modo di gestire in sequenza tutte le fasi con grande precisione grazie al sistema di visione ed al robot SCARA.

Il risultato è una macchina innovativa in grado di realizzare 800 alette/ora con un solo operatore, ideale sia per grandi lotti di produzione che per piccole tirature grazie al cambio formato estremamente rapido. Così si riducono tempi e costi di produzione e si ha una costante qualità del prodotto.

A tu per tu con Samuele Pisacane, presidente dello Scatolificio Pisacane

Quali erano le esigenze specifiche che vi hanno portato a cercare una soluzione come quella di Peroni Ruggero?

“Lo Scatolificio Pisacane è stato fondato da Nazzareno Pisacane e portato avanti dal figlio Silvano, l’azienda oggi è gestita con grande passione dalla terza generazione rappresentata dai fratelli Simone e Samuele. Da sempre l’azienda persegue l’obiettivo di fornire scatole di lusso di altissima qualità, curando nei minimi dettagli i prodotti ed il servizio al cliente ed è oggi sinonimo di professionalità ed esperienza.

Con oltre settant’anni di storia sappiamo bene che è necessario prestare grande attenzione alle esigenze di un mercato sempre in evoluzione, da qui la volontà di automatizzare il rivestimento delle alette per scatole abbattibili senza rinunciare alla qualità a cui i marchi della moda e del settore cosmetico di alto livello sono abituati”.

L’imballaggio di lusso richiede standard elevatissimi in termini di finitura e precisione. Come avete valutato che la macchina automatica SWP-1000 potesse garantire la qualità richiesta dai vostri clienti?

“La valutazione è stata lunga e attenta, è durata svariati mesi durante i quali siamo stati seguiti per ogni richiesta tecnica e commerciale da Giorgio Cavallarin, direttore commerciale in Peroni Ruggero. Abbiamo mostrato i nostri campioni e visto la macchina in funzione, abbiamo fatto varie prove con materiali diversi e controllato personalmente il risultato finale.

Durante la dimostrazione della SWP-1000 abbiamo potuto constatare una precisione ed una costanza di applicazione che la lavorazione manuale non può garantire in modo continuativo. Una cosa che abbiamo apprezzato molto è la semplicità del cambio formato, in poco tempo è possibile cambiare il tipo di lavorazione ed iniziare un nuovo lotto di produzione e considerando la varietà di formati che gestiamo, questo era un requisito fondamentale”.

Il concetto di imballaggio come esperienza è centrale nel settore del lusso. In che modo la qualità del rivestimento delle alette incide sulla percezione finale della scatola abbattibile da parte del consumatore?

“La scatola abbattibile di lusso non è solo un contenitore, per noi è il primo contatto fisico del consumatore con il prodotto acquistato, la sensazione delle dita sulla carta pregiata, la percezione della robustezza e l’emozione dell’apertura sono uniche ma se c’è un’imperfezione la sensazione piacevole svanisce. I nostri clienti investono molto nella progettazione dell’imballaggio, nei materiali e nelle finiture quindi si aspettano che la realizzazione sia all’altezza del progetto. La SWP-1000 ci ha dato la certezza di poter accettare la sfida anche su grandi volumi”.

In base alla vostra esperienza consiglierebbe Peroni Ruggero, cosa distingue questo fornitore dagli altri?

“Consiglierei Peroni Ruggero senza esitazione sia per la qualità dei macchinari che per il rapporto interpersonale perché è un interlocutore preparato che ascolta, capisce le reali esigenze ed è in grado di consigliare soluzioni standard pronte a catalogo e progetti studiati su misura.

Durante l’installazione della SWP-1000 siamo stati supportati molto bene con formazione e assistenza tecnica puntuali e in caso di necessità possiamo contare sui tecnici Peroni, preparati e sempre disponibili. Avere un fornitore che ti segue nelle diverse fasi anche nei mesi successivi all’installazione per noi è stato un elemento determinante della valutazione”.