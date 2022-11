Miraclon dallo scorso 1° novembre 2022 ha aumentato il prezzo di tutti i materiali di consumo del 5%. L’aumento senza precedenti dei prezzi di materie prime, energia, manodopera, oneri finanziari e servizi alle imprese ha colpito l’industria a livello globale e reso necessario un adeguamento per controbilanciare questi maggiori oneri che hanno colpito anche Miraclon.

“Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per i nostri clienti e continuare a sviluppare tecnologie innovative in grado di soddisfare le richieste dei loro clienti contrastando le pressioni sui prezzi rimangono le nostre priorità assolute”, ha commentato Chris Payne, CEO di Miraclon.

“Sfortunatamente, ritoccare i listini per far fronte ai rapidi incrementi dei costi di approvvigionamento e dell’energia sta diventando una pratica irrinunciabile per la maggior parte delle aziende, con la consapevolezza che all’orizzonte non vi è alcuna prospettiva di inversione di tendenza. Stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le efficienze interne che mitighino l’impatto dell’aumento dei costi sui nostri clienti e collaboriamo attivamente con loro per trasferire in maniera equilibrata questi inevitabili aumenti lungo tutta la catena del valore”.