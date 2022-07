Miraclon, sede di KODAK FLEXCEL Solutions, ha annunciato l’intenzione di aprire un terzo Flexo HUB nel quadro di una strategia di investimento nello sviluppo e nella crescita della tecnologia flexo. Con sede a Oakdale, Minnesota, il nuovo Flexo HUB consentirà a clienti, partner e stakeholder del settore con sede nelle Americhe di beneficiare, a livello locale, di dimostrazioni della tecnologia KODAK FLEXCEL NX, di eventi di formazione e di opportunità di networking.

“Strategicamente posizionati, uno a rappresentare la regione asiatica a Shanghai, in Cina, e l’altro in Europa presso la sede centrale di Miraclon a Bruxelles, in Belgio, gli HUB di Miraclon consentono a clienti, partner e stakeholder dell’industria flexo di collaborare da una prospettiva veramente globale, ma allo stesso tempo locale”, afferma Grant Blewett, Chief Commercial Officer di Miraclon.

Miraclon ha affidato a Charles Schoen la guida del Flexo HUB Americhe, con la responsabilità di supervisionare la costruzione dell’HUB stesso e di gestire tutte le dimostrazioni tecnologiche e le attività di formazione che si terranno al suo interno. Charles Schoen ha all’attivo oltre 30 anni di esperienza nella produzione di lastre flexo e di management nel settore.

L’inaugurazione ufficiale del Flexo HUB Americhe di Miraclon avrà luogo entro la fine dell’anno.