Heidelberg sottolinea ancora una volta la leadership tecnologica dell’azienda nel suo core business con un’anteprima mondiale: la Speedmaster XL 106.

Questa macchina da stampa è una soluzione particolarmente interessante per le aziende che producono imballaggi nel formato 70×100, con un’automazione end-to-end. L’aumento della velocità di stampa da 18.000 a 21.000 fogli all’ora sulla Speedmaster XL 106 è particolarmente significativo per questi utenti.

Il vantaggio economico è una produzione netta superiore dall’8 al 10% e, a condizione che venga utilizzata la massima produttività, l’ammortamento è possibile in circa due anni. Per raggiungere questo obiettivo, Heidelberg ha ottimizzato circa 200 componenti in tutto il sistema macchina, dall’alimentatore all’uscita. Ad esempio, due servomotori azionano direttamente l’alimentatore e, in uscita, il peso delle barre porta-pinza è stato ridotto ed è stato adattato alla nuova velocità di stampa per garantire un funzionamento stabile e affidabile.

Cardbox Packaging prevede un significativo aumento della produttività



Cardbox Packaging, produttore internazionale di imballaggi con sede nella città austriaca di Wolfsberg con più di 250 dipendenti, produce imballaggi in cartone di alta qualità e tecnicamente sofisticati, principalmente per l’industria alimentare, delle bevande, dolciaria, del tabacco e cosmetica e anche per il settore sanitario. Cardbox utilizza principalmente le tecnologie di Heidelberg ed è stata scelta come azienda pilota ideale per testare la nuova Speedmaster XL 106 al massimo della sua velocità, ovvero 21.000 fogli all’ora.

Alla fine dell’anno, per ottimizzare la produttività del reparto post-stampa, Cardbox installerà anche due fustellatrici MK Mastermatrix ad alto rendimento che sono state appena presentate sul mercato.

Oltre 300 clienti ai Packaging Day presso la sede di Wiesloch-Walldorf

La nuova Speedmaster XL 106 è stata presentata alla fine di ottobre durante il “Packaging Day” tenutosi presso la sede di Heidelberg a Wiesloch-Walldorf con il motto “Win the Packaging Race”. Oltre 300 clienti e potenziali tali da tutto il mondo hanno preso parte a questo evento per scoprire le ultime tendenze del mercato degli imballaggi e le soluzioni associate offerte da Heidelberg e dal suo partner MK Masterwork. Le presentazioni si sono concentrate su automazione dei processi, sostenibilità, eccellenza operativa e soluzioni industriali per il segmento post-stampa degli imballaggi. Un collegamento in diretta dal nuovo centro di produzione di Cardbox Packaging a Wolfsberg ha mostrato ai partecipanti la nuova Speedmaster XL 106 in funzione.

L’inizio della produzione in serie è previsto per l’autunno 2023 e ulteriori installazioni pilota seguiranno nei prossimi mesi.