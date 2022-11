La capacità di creare il giusto equilibrio tra scatti fotografici delle opere, ritmo della mostra e scelta dei materiali di stampa ha fatto conquistare il prestigioso riconoscimento al volume “Design and the Wondrous: on the Nature of Ornament” che porta la firma Musumeci, il printing atelier con sede ad Aosta.

Un’esplosione di creatività al Fedrigoni Top Award 2022 e tra le migliori opere in gara, la special mention per il settore Publishing assegnata a “Design and the Wondrous: on the Nature of Ornament”, il catalogo dell’omonima mostra d’arte ideata da Elise Gay & Kevin Donnot, stampato dalla valdostana Musumeci spa e da Printing Art Books.

Il volume racchiude l’evoluzione della narrativa del design basata su una selezione di 100 opere di più di cinquanta artisti, focalizzandosi sull’evoluzione del design e dell’ornamento che, con l’avvento dell’era digitale, non è più un semplice motivo, ma una forma animata.

Proprio questa dinamicità visiva ha determinato l’assegnazione della menzione speciale nell’unico premio al mondo dedicato a grafici, stampatori e brand, che operano come membri di un’unica squadra. La giuria, infatti, ha trovato nel catalogo stampato dal printing atelier di Aosta la capacità di restituire nel libro il ritmo dell’esposizione presentata al Museo d’arte moderna e contemporanea di Saint-Etienne (Saint-Priest-en-Jarez, Francia). A ogni tipo di contenuto (saggi, pezzi presentati, vedute della mostra) corrisponde una specifica associazione carta/stampa (nero su marrone, argento su nero, quadricromia su bianco lucido). Persino la copertina crea movimento, giocando con il motivo ornamentale prodotto dall’alternanza di materiali con un effetto psichedelico.

“Ricevere la special mention del Fedrigoni Top Award 2022 conferma che bellezza, espressività, sostenibilità e innovazione, valori centrali per l’attività di Musumeci, rappresentano non solo glie elementi fondamentali per i clienti, ma anche la costante ricerca del settore di prodotti editoriali di sempre migliore qualità e meticolosa cura dei dettagli. Una sfida quotidiana entusiasmante e sempre stimolante” – afferma Michele Biza, amministratore unico di Musumeci S.p.A. e presidente di Altre Industrie Manifatturiere di Confindustria Valle d’Aosta.

Il premio istituito da Fedrigoni spa nel 2005 seleziona opere provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di valorizzare il design e il lavoro di chi utilizza carte e materiali autoadesivi in sei categorie: Publishing, Packaging, Label, Corporate Communication, Large Format Communication e Research.