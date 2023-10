4Graph e l’attuazione della direttiva Omnibus

Biagio di Mambro, amministratore della tipografia online 4Graph, commenta con soddisfazione il nuovo Decreto Legislativo

Con l’approvazione del Decreto Legislativo n.26 del 7 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161, c.d. Direttiva Omnibus, dal 1 luglio 2023 sono in vigore nuove regolamentazioni in materia di indicazione di prezzi nelle campagne promozionali, sconti e recensioni per gli e-commerce atte a prevenire pratiche commerciali scorrette. La Direttiva Omnibus nasce, infatti, con l’obiettivo di adeguare l’impianto normativo all’evoluzione digitale dei mercati online, garantendo così una maggiore tutela dei consumatori incentrata sul principio della trasparenza.

Quale la vostra opinione in merito alla Direttiva Omnibus?

Sicuramente la Direttiva Omnibus rappresenta la novità legale più importante del 2023 per il mondo e-commerce dove spesso, come è noto, sono usuali scontistiche false o gonfiate, basate su un ricalcolo maggiorato dei prezzi. Ci auspichiamo, dunque, che la Direttiva contribuisca a regolamentare il mercato favorendo una maggiore correttezza da parte degli operatori, affinché si possa competere mettendo in atto strategie di marketing più o meno efficaci, ma più oneste nei confronti degli utenti, garantendo equità e trasparenza nei rapporti commerciali.

Quali cambiamenti avete dovuto apportare alle vostre iniziative promozionali?

La Direttiva introduce nuove disposizioni in materia di indicazione di “annunci” di riduzione di prezzi nel corso di campagne promozionali, durante le quali deve essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore. E per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori alla riduzione di prezzo con alcune eccezioni come, ad esempio, il lancio di nuovi prodotti o la vendita di merce deperibile. Alla luce di quanto richiesto dalla Direttiva, in 4Graph non abbiamo dovuto modificare nulla nelle nostre attività di marketing. Le nostre iniziative promozionali da sempre sono basate sulla massima trasparenza, che è uno dei valori della nostra azienda.

Come avete recepito in 4Graph l’attuazione della Direttiva Omnibus in ambito di prezzi e scontistiche?

L’impegno a fornire ai clienti informazioni chiare e comprensibili è alla base della nostra filosofia aziendale. Sulla piattaforma 4graph.it, infatti, è disponibile una sezione dedicata alla nostra politica di “Prezzi senza asterischi”, che ne rappresenta uno dei principali tratti differenzianti. I prezzi pubblicizzati da 4Graph sono completi e inclusivi, senza la necessità di asterischi o note a piè di pagina per specificare eventuali costi aggiuntivi. Ogni cliente ha la certezza di conoscere esattamente quanto pagherà per prodotti e servizi, potendo così prendere decisioni informate e responsabili. Con questa espressione 4Graph assicura che promozioni e offerte abbiano sempre condizioni di vendita, sconti e prezzi speciali chiaramente esplicitati con dovizia di dettagli, senza alcuna sorpresa o tassa nascosta, offrendo un’esperienza di acquisto chiara e affidabile. Una condizione che riteniamo essenziale per creare con i clienti un rapporto fiduciario e duraturo nel tempo.

Il nuovo Decreto Legislativo stabilisce anche criteri che definiscono alcune pratiche commerciali ingannevoli o scorrette come l’utilizzo di false recensioni. Come opera 4Graph per garantire la genuinità e la veridicità delle recensioni?

Le recensioni, sia relative ai prodotti, sia inerenti l’esperienza d’acquisto a tutto tondo, svolgono un importante ruolo nel processo decisionale dei consumatori. Per questo motivo, da molto tempo, ci siamo affidati a un ente terzo che certifica l’autenticità delle recensioni fruibili sulla nostra piattaforma e nel web. Da tempo collaboriamo con eKomi, un provider esterno super partes che raccoglie recensioni certificate che i clienti lasciano riguardo all’e-shop, ai prodotti e ai servizi di 4Graph, garantendo un sistema di feedback chiaro ed efficiente. Siamo lieti, tra l’altro, di sottolineare che, secondo i dati elaborati da eKomi, il 95% dei clienti di 4Graph si dichiara soddisfatto, assegnandoci rating da sigillo oro.