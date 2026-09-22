La nobilitazione digitale sta conquistando un ruolo sempre più interessante nel mercato italiano delle etichette, soprattutto quando si parla di applicazioni premium e di prodotti ad alto valore aggiunto. In questo scenario si inserisce la collaborazione tra Xaar e Polipress International, che attraverso l’installazione delle barre di stampa Versatex sta portando nuove possibilità applicative ai converter italiani, con una particolare attenzione al settore delle etichette per il vino.

Sono oltre 20 le barre Versatex installate in Italia attraverso Polipress, distribuite sia su sistemi di stampa sia su linee di converting e finitura. Un dato che fotografa l’interesse crescente verso tecnologie digitali capaci di aggiungere effetti e decorazioni alle etichette senza compromettere la flessibilità produttiva.

Più creatività per le etichette premium

Nel mercato vinicolo, dove l’etichetta rappresenta uno degli elementi principali attraverso cui un brand comunica identità, qualità e posizionamento, la ricerca di nuove soluzioni di nobilitazione è in costante evoluzione. Vernici tattili, bianchi ad alta opacità e nobilitazioni a freddo permettono infatti di combinare impatto visivo ed esperienza sensoriale, dando ai brand nuovi strumenti per distinguersi sullo scaffale.

È proprio in questo ambito che la tecnologia inkjet può offrire ai converter una maggiore libertà nella gestione delle applicazioni, permettendo di personalizzare effetti e grafiche e di introdurre elementi di valore anche su produzioni caratterizzate da tirature e versioni differenti.

Una sola tecnologia per più applicazioni

Uno degli elementi distintivi di Versatex è la possibilità di utilizzare un unico sistema per applicare sia vernici sia nobilitazioni digitali a freddo, attraverso un’unica tecnologia di stampa e un solo inchiostro. Una configurazione che punta a semplificare il processo e ad aumentare la flessibilità produttiva.

Le barre Versatex sono disponibili nelle configurazioni sinistra-destra e destra-sinistra, facilitandone l’integrazione all’interno di differenti linee e flussi produttivi. La tecnologia è inoltre compatibile con sistemi di stampa digitale per etichette Nilpeter e HP Indigo e con linee di finitura ABG, ampliando le possibilità di inserimento della nobilitazione digitale nei workflow già presenti in azienda.

“Il successo di Polipress nel mercato italiano delle etichette per il vino testimonia la forza della collaborazione e dell’innovazione”, commenta Tom Mooney, Product Manager Versatex di Xaar. “Versatex consente ai converter di realizzare applicazioni di nobilitazione come bianchi ad alta opacità, vernici tattili e laminazione a freddo con precisione e velocità, aiutando i brand a distinguersi sullo scaffale”.

Tecnologia e conoscenza del mercato

La collaborazione tra Xaar e Polipress nasce dall’incontro tra la tecnologia inkjet sviluppata dal costruttore britannico e la conoscenza del mercato italiano di Polipress International. Un binomio che punta a supportare i converter nell’introduzione di nuove applicazioni digitali, soprattutto nei segmenti dove la qualità estetica dell’etichetta rappresenta un elemento distintivo.

«Insieme a Xaar abbiamo introdotto una tecnologia che si è dimostrata fin dalle prime installazioni una vera svolta», aggiunge Angelo Tribocco, Sales Manager di Polipress International. «I nostri clienti ne hanno riconosciuto immediatamente il valore, apprezzando la possibilità di sviluppare nuovi livelli di creatività mantenendo al tempo stesso efficienza e competitività rispetto alle soluzioni analogiche tradizionali».

Con oltre 20 installazioni già presenti sul mercato italiano, Versatex si propone quindi come una soluzione per portare la nobilitazione digitale direttamente all’interno dei processi di produzione e finitura delle etichette, offrendo ai converter nuove possibilità per sviluppare applicazioni premium e personalizzate, con particolare riferimento al dinamico comparto vinicolo.