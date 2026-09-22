Toscotec ha completato un progetto di efficientamento energetico presso la Cartiera del Vignaletto, nello stabilimento di Zevio, vicino a Verona. Il progetto ha previsto il completo ammodernamento dell’impianto di cogenerazione e dei sistemi di aerazione delle macchine continue PM4 e PM5. L’obiettivo iniziale dell’intervento era aumentare l’efficienza energetica dello stabilimento attraverso l’installazione di attrezzature innovative.

L’impianto produttivo è dotato di due macchine continue per carta tissue con una capacità produttiva complessiva di circa 46.000 tonnellate all’anno, destinate alla produzione di prodotti tissue di alta qualità, tra cui fazzoletti, carta igienica, fazzolettini e carta da cucina. Operando a velocità comprese tra 1.200 e 1.700 m/min, le macchine producono carta tissue con grammature da 15 a 40 g/m².

Il sito utilizza una turbina a gas da 5,5 MW in grado di fornire energia elettrica a entrambe le macchine. Toscotec ha realizzato il completo rifacimento del sistema termico. Questo aggiornamento consente il recupero totale dei gas di scarico della turbina a gas per alimentare i sistemi di aerazione di entrambe le cappe e per generare vapore ad alta e a bassa pressione per PM4 e PM5.

Grazie a questo progetto, l’intero sistema termico e di aerazione è stato completamente riprogettato e ottimizzato per raggiungere la massima efficienza energetica, garantendo le prestazioni del progetto. In effetti, l’intero impianto è stato rivisto integralmente per ottenere il massimo livello di efficienza possibile.

Stefano Pecchia, responsabile delle tecnologie energetiche di Toscotec, afferma: “con questo progetto, Toscotec dimostra il proprio valore come partner perfetto per lo sviluppo di soluzioni personalizzate per il risparmio energetico, in grado di garantire efficienza e sostenibilità nel lungo periodo”. Giovanni Pomari, direttore dello stabilimento della Cartiera del Vignaletto, commenta: “il completamento di questo progetto ha richiesto una forte collaborazione tra Toscotec e la nostra squadra tecnica, sostenuta dalla visione strategica a lungo termine della proprietà. Il risultato è una piattaforma energetica più efficiente, affidabile e sostenibile, che supporterà lo sviluppo futuro del nostro stabilimento”.

Con il successo di questo progetto, Toscotec conferma il proprio ruolo di partner strategico nella realizzazione di soluzioni personalizzate ad alta efficienza energetica, capaci di supportare gli obiettivi operativi e ambientali a lungo termine dei propri clienti.

I protagonisti

Fondata nel 1966, la Cartiera del Vignaletto ha una capacità produttiva giornaliera di circa 140 tonnellate nello stabilimento tissue di Zevio, vicino a Verona. L’azienda produce bobine madri e bobine ribobinate con grammature comprese tra 15 e 40 g/m², coprendo l’intera gamma dei prodotti tissue, inclusi fazzoletti, carta igienica, tovaglioli, asciugatutto, rotoli da cucina e altri prodotti simili.

Fondata nel 1948, Toscotec è specializzata nella progettazione e realizzazione di progetti chiavi in mano, macchine complete, ricostruzioni e sistemi stand-alone per i settori tissue, carta e cartone e tessuti non tessuti. Con sede a Lucca e filiali e centri di assistenza in Cina e Nord America, Toscotec offre tecnologie all’avanguardia e soluzioni personalizzate ai produttori di carta di tutto il mondo. Le sue tecnologie sono progettate per garantire elevata efficienza produttiva, ridotti consumi energetici e il massimo valore del prodotto finale. Da aprile 2020, Toscotec fa parte del gruppo Voith Group.