Webinar Giflex – Imballaggio flessibile: circolarità e fine vita

Giflex ha organizzato un webinar dal titolo “Imballaggio flessibile: circolarità e fine vita”, che si svolgerà martedì 27 aprile a partire dalle ore 11:00.

Fulcro del webinar sarà il tema ambientale, diventato ormai una delle priorità del nostro mondo. Parole come sostenibilità, economia circolare e riciclo sono i termini dominanti delle comunicazioni relative all’imballaggio e molto si parla anche di project design ovvero della necessità di prevedere tutto il ciclo di vita dell’imballaggio, compreso lo smaltimento a fine vita, già dal momento della sua progettazione.

L’incontro sarà quindi dedicato all’analisi e alla comprensione dei percorsi verso i quali indirizzare gli imballaggi flessibili, al termine del loro utilizzo.

A questo scopo Giflex ha invitato i Consorzi per la raccolta differenziata che raccolgono e trattano il packaging flessibile. Gli esperti di Comieco per la carta, Corepla per la plastica, Biorepack per i materiali biodegradabili e compostabili, indicheranno cosa avviene a fine vita quando gli imballaggi vengono raccolti dai consorzi e quali sono le prospettive future anche alla luce delle direttive europee in materia di “Packaging waste”.

Un contributo importante verrà dal mondo accademico con il Prof. Guerra che parlerà di riciclo chimico per gli imballaggi plastici. Si tratta di processi in fase di studio e sviluppo che potrebbero offrire opportunità importanti per il recupero dei polimeri incrementando processi che si indirizzano sempre più verso i principi dell’economia circolare.

Hanno già dato la loro adesione in veste di relatori:

Roberto Di Molfetta, Comieco

Luca Stramare, Corepla

Gino Schiona, Biorepack

Gaetano Guerra, Università di Salerno

Chi fosse interessato a partecipare può rivolgersi alla segreteria Giflex (mail: info@giflex.it)