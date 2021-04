Il trattamento in Air Corona di Ferrarini & Benelli

Il sistema In Air Corona di Ferrarini & Benelli permette di migliorare l’adesione di inchiostri, colle e coating su oggetti plastici tridimensionali e piccole zone di superfici plastiche piane.

Ferrarini & Benelli ha progettato e sviluppato un sistema di trattamento ideale per essere integrato direttamente sulle linee di produzione del cliente o per essere utilizzato per realizzare test in laboratorio.

Il sistema di trattamento In Air Corona consente di trattare, tramite una scarica corona in aria, sia materiali conduttivi che non conduttivi ed è perfetto per ottimizzare l’adesione degli inchiostri su applicazioni di stampa ink-jet, in particolare quando vengono impiegati inchiostri UV, ma anche per garantire l’ancoraggio e l’elevata leggibilità dei codici nei processi di codificazione e marcatura e per assicurare l’adesione ottimale delle etichette sugli oggetti tridimensionali. Inoltre, facilita considerevolmente il processo di incollaggio delle guarnizioni.

Il sistema In Air Corona è composto da un generatore digitale con trasformatore integrato e una o due torce erogatrici; il generatore è dotato di pannello di controllo multilingue, disponibile in box remoto o integrato nel generatore stesso, che consente di visualizzare e monitorare immediatamente tutte le funzioni principali, come start e stop, potenza impostata ed erogata e frequenza di lavoro, regolazione della scarica, limitazione di sovracorrenti e indicatori degli allarmi di sicurezza.

La torcia dirige la scarica verso il substrato da trattare tramite flusso d’aria; il sistema In Air Corona consente di distribuire la scarica su una porzione di spazio più ampia rispetto alle soluzioni di trattamento plasma disponibili sul mercato, avendo una larghezza di trattamento di 40 mm. A seconda della tipologia di superficie da trattare, possono essere impiegate più torce.

Grazie al sistema di trattamento In Air Corona, Ferrarini & Benelli può affiancare i clienti nella scelta della soluzione più adeguata per risolvere i problemi di adesione, effettuando, tramite il laboratorio interno, prove di trattamento sulla campionatura fornita dal cliente.

Da 55 anni leader nel trattamento corona, Ferrarini & Benelli è il partner ideale per risolvere le problematiche legate all’adesione di vernici, inchiostri, collanti e rivestimenti.