La prossima edizione di Viscom Italia, che si terrà dal 13 al 15 ottobre 2022 presso i pad.8/12 fiermilano, vedrà la collaborazione della fondazione ITS Angelo Rizzoli per organizzare dei percorsi esplorativi alla manifestazione dedicati ai futuri professionisti della comunicazione visiva.

“Questa è un’opportunità concreta per mettere in relazione scuole secondarie, istituti tecnologici superiori e aziende. I nostri ragazzi rappresentano l’anello di congiunzione tra due mondi – quello della formazione e del lavoro – che meglio soddisfa le esigenze di entrambi. Viscom Italia ha creduto in questo progetto e siamo felici di poter avviare un percorso di valorizzazione dei futuri talenti della comunicazione visiva”, commenta così Raffaele Angelillo, Marketing Manager di ITS Angelo Rizzoli.

Gli studenti del secondo anno dei corsi ITS guideranno le classi provenienti da Istituti Secondari Superiori proponendo due percorsi a tema: Print&Finishing e Visual Communication per scoprire tutte le novità tecnologiche, le soluzioni più innovative e le anteprime di prodotti presenti in fiera.

I tour saranno disponibili da giovedì 13 ottobre 2022 fino a venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 11:00 alle 17:00.

I tour leader di ITS Angelo Rizzoli vi attenderanno in fiera presso lo spazio Talent Hub per il benvenuto riservato agli studenti.

Come prenotarsi?

Per tutti i dettagli e per prenotare un tour, è necessario contattare l’istituto ITS Angelo Rizzoli al seguente indirizzo mail: marketing@itsrizzoli.it

Come ricevere il pass di ingresso alla manifestazione?

Sono ammesse solamente le classi dell’ultimo anno di ogni Istituto. I professori dovranno preregistrarsi sul form di iscrizione ed inserire il seguente codice invito: 4440122004 per ricevere il pass di ingresso.

La lista degli studenti dovrà essere su carta intestata dell’Istituto e inviata via mail a: nicola.mirizio@rxglobal.com

I professori, che accompagneranno gli studenti, dovranno recarsi con la lista degli studenti alla “reception scuola” (pad.8/12) per ritirare le tessere di ingresso.