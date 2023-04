Fondazione Carta Etica del Packaging persegue con azioni concrete l’impegno per costruire un mondo di valori nella filiera del packaging. Lo scorso 21 aprile, durante la Milano Design Week, è stata presentata la nuova pubblicazione dal titolo “Tante idee, un solo obiettivo. Etica e imballaggio in 14 mosse”.

In occasione dell’evento di premiazione dei vincitori 2023 del contest Best Packaging, di cui La Fondazione ha patrocinato la nuova sezione dell’innovazione, che ha visto in concorso start-up e studenti, la Presidentessa Alessandra Fazio, ha presentato ufficialmente un documento, che affida alle parole e alle storie degli Ambasciatori esempi concreti di come fare impresa in modo etico, in conformità con i 10 valori della Carta Etica del Packaging.

La Fondazione Carta Etica del Packaging è impegnata a promuovere una comunicazione che valorizzi le funzioni dell’imballaggio, affermandosi come “voce altra” in contrapposizione alle narrazioni controverse di questi ultimi anni. È importante infatti far capire a tutti i portatori di interesse, in primis ai consumatori, che oggi l’industria dell’imballaggio nel suo complesso si sta muovendo su più fronti, mettendo in campo azioni concrete e progetti che hanno l’obiettivo di creare valore condiviso, partendo dal rispetto per l’uomo, per l’ambiente e per le comunità.

Il documento riporta le riflessioni di 14 Ambasciatori della Fondazione che, con sguardi e accenti diversi, affrontano i problemi etici legati all’imballaggio, alla sua sostenibilità e al modo di fare impresa oggi. Spunti che possono senz’altro essere utili per affrontare i problemi morali e sociali emersi con le grandi trasformazioni che gli sviluppi della ricerca scientifica e della tecnologia stanno producendo nella nostra società.

L’impegno e il lavoro svolto dagli Ambasciatori, coerentemente con i 10 Valori espressi nella Carta Etica del Packaging, ne sono testimonianza.

Il documento sarà inoltre distribuito a Interpack, dal 4 al 10 maggio, nello stand condiviso da Istituto Italiano Imballaggio e Fondazione Carta Etica del Packaging, ubicato all’entrata nord (EN 1/08).