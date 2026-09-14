Taghleef Industries porterà a LOUPE Americas 2026 il suo ampio portafoglio di soluzioni innovative in film. I visitatori potranno scoprire come i film Ti siano progettati per soddisfare un’ampia gamma di esigenze in termini di prestazioni, sostenibilità ed estetica. Con il tema “Film per ogni applicazione”, Ti dimostrerà come i film possano aiutare marchi e trasformatori ad affrontare le sfide attuali, aprendo al contempo nuove possibilità per i loro prodotti e processi.

Cinque podi, infinite possibilità

Al centro dello stand di Taghleef saranno presenti cinque podi dedicati ai prodotti, ciascuno dei quali offrirà una prospettiva diversa sulle possibilità offerte dai film Ti. Nel loro insieme presenteranno un portafoglio completo, progettato per aiutare i clienti a risolvere le sfide di oggi e, al contempo, a prepararsi per quelle di domani.

Un’estetica che si distingue presenterà film progettati per aiutare i prodotti a catturare l’attenzione sugli scaffali. Dalle finiture premium e dagli effetti visivi ai film che valorizzano la stampa e l’estetica complessiva delle confezioni, queste soluzioni dimostrano come il film possa svolgere un ruolo centrale nella creazione di packaging memorabili.

Soluzioni per la circolarità si concentrerà sulle tecnologie per film che supportano la transizione verso un imballaggio più circolare, comprese soluzioni progettate per la riciclabilità, l’efficienza nell’uso dei materiali e l’evoluzione dei requisiti di sostenibilità.

Prestazioni senza limitazioni dimostrerà come le tecnologie avanzate per film possano aiutare a ottenere processi affidabili, produzioni ad alta velocità e le caratteristiche prestazionali richieste dalle applicazioni più esigenti.

Acceleriamo il futuro guarderà alla prossima generazione di imballaggi ed etichette, mettendo in evidenza materiali e tecnologie avanzate progettati per rispondere alle esigenze emergenti del mercato e creare nuove possibilità per trasformatori e marchi.

Oltre le etichette dimostrerà la versatilità del portafoglio di Taghleef Industries oltre le tradizionali applicazioni per etichette, evidenziando soluzioni destinate al settore degli imballaggi e ad altri impieghi specializzati.

Dalle etichette autoadesive, in-mold, shrink, cut-and-stack e wrap-around fino all’imballaggio flessibile e ad altre applicazioni specializzate, Ti offre un’ampia gamma di soluzioni in film a base PP, inclusi film con contenuto riciclato e opzioni a base biologica. Il portafoglio dell’azienda comprende film trasparenti, bianchi coprenti, opachi, metallizzati e speciali, progettati per soddisfare specifici requisiti prestazionali ed estetici.

Un esempio concreto di collaborazione per raggiungere un risultato sostenibile

Il ruolo di Taghleef Industries nell’incarto per il cioccolato di Mondelēz, che ora contiene il 75% di materiale riciclato chimicamente: Mondelēz International ha collaborato con Amcor, LyondellBasell e Taghleef Industries per inserire il 75% di contenuto riciclato chimicamente nell’imballaggio flessibile delle tavolette di cioccolato Marabou.

I polimeri CirculenRevive di LyondellBasell sono prodotti attraverso il riciclo chimico di rifiuti plastici misti difficili da riciclare, compresi gli imballaggi flessibili, trasformandoli in materie prime destinate alla produzione di polimeri. Queste materie prime vengono utilizzate per sostituire quelle di origine fossile nei processi produttivi esistenti e la relativa quota di materia prima riciclata viene contabilmente assegnata ai prodotti finali secondo un sistema di bilancio di massa certificato ISCC PLUS. I polimeri risultanti sono descritti come una soluzione drop-in, di qualità equivalente a quella vergine, che consente ai marchi di integrare contenuto riciclato nei propri imballaggi senza compromettere le prestazioni o la conformità alle normative.

L’incarto è il risultato di un approccio collaborativo: LyondellBasell fornisce i polimeri che Taghleef Industries utilizza per sviluppare un film di base; Amcor trasforma quindi il materiale in imballaggio flessibile per il marchio di cioccolato Marabou di Mondelēz.

Utilizzando i polimeri CirculenRevive per il suo imballaggio, Mondelēz mira ad allinearsi agli obblighi relativi al contenuto riciclato previsti dal PPWR. Si auspica inoltre che l’approccio basato sul riciclo chimico possa contribuire ad affrontare la sfida ancora aperta del riciclo dei rifiuti da imballaggio flessibile per ottenere nuovi imballaggi idonei al contatto con gli alimenti.