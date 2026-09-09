Durst Group ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Triple C Labs GmbH, la società alla base di CoCoCo Platform. CoCoCo Platform continuerà a operare come entità indipendente con il suo brand, la sua leadership e gli impegni verso i clienti esistenti, e rimarrà completamente aperta a OEM di terze parti, fornitori di software e clienti della produzione di stampa.

L’operazione rappresenta un rafforzamento mirato di Kyveris, lo stack industriale di software e AI di Durst Group per la produzione di stampa connessa. Kyveris fornisce l’intelligenza legata alla fisica, al colore e all’orchestrazione che trasforma le macchine da stampa installate in ambienti di produzione basati sui dati. CoCoCo Platform contribuisce con il livello di integrazione orizzontale che completa il quadro: un data fabric basato su JDF e JMF che collega macchine da stampa, sistemi di prestampa e software di produzione di diversi produttori in un unico grafico di produzione coerente e pronto per l’AI.

Insieme, Kyveris e CoCoCo Platform colmano il divario tra ciò che una macchina fa e ciò che un ambiente produttivo sa. La fisica incontra il flusso. Il colore incontra il contesto. I dati diventano decisioni.

I dati come elemento fondamentale, non l’applicazione. Il cuore di CoCoCo è un modello di dati tipizzato e basato sugli eventi, con entità standardizzate. Macchine da stampa, sistemi di prestampa e software di produzione condividono in tempo reale la definizione di cosa siano un Job, un Product o una Resource. Tutto ciò che si trova al di sopra di questo livello, dalle dashboard all’automazione fino all’AI agentica, è un consumatore a valle della stessa struttura in tempo reale. È una scelta tecnica con una conseguenza strategica: i moderni sistemi di AI possono ragionare su un’operazione di stampa con la stessa affidabilità con cui ragionano su codice o testo.

Indipendenza per progettazione, apertura per tradizione. CoCoCo Platform rimarrà indipendente dai fornitori e aperta all’intero settore della stampa. Nella tradizione degli standard aperti che ha plasmato questo settore, CoCoCo continuerà a servire terze parti, inclusi OEM concorrenti e partner software. Questi beneficeranno indirettamente dello sviluppo accelerato che la partecipazione di maggioranza di Durst Group ora rende possibile. Rilasci più rapidi. Integrazioni più ampie. Modelli di dati più profondi. Un ecosistema aperto più forte, non più piccolo.

Christoph Gamper, CEO e Co-Owner di Durst Group: “La risposta giusta a scenari produttivi complessi raramente consiste in un maggior numero di macchine. Consiste in una maggiore chiarezza sulle macchine già operative. CoCoCo ha costruito esattamente questo: un linguaggio comune dei dati che macchine da stampa, sistemi di prestampa e software di produzione possono realmente condividere. Dashboard, automazione e assistenti AI sono tutte questioni a valle. Se il modello dei dati è corretto, tutto il resto ne consegue. Uniamo le forze per accelerare la roadmap. E manterremo CoCoCo Platform aperta, perché un data fabric che non è aperto non è un fabric. È una recinzione.”

Karl Ciz, Co-Fondatore di CoCoCo Platform / Triple C Labs GmbH: “Il team di CoCoCo è entusiasta di collaborare con Durst Group. Fin dalla prima volta che abbiamo parlato, è stato chiaro che condividevamo una visione comune per il futuro connesso della stampa, e una partnership è diventata inevitabile. Un ecosistema aperto non è solo una scelta strategica, ma un prerequisito per un’innovazione significativa. Sebbene siamo entusiasti di rafforzare lo stack Kyveris di Durst con il nostro data fabric, rimaniamo realmente agnostici e indipendenti dai fornitori. Questo investimento non ci limita, ma piuttosto accelera la nostra roadmap, permettendoci di ampliare CoCoCo Platform e raggiungere molti più OEM di terze parti, fornitori di software e PSP in tutto il mondo.”

La leadership operativa di CoCoCo, i contratti esistenti con i clienti e le relazioni con i partner rimangono invariati. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.