La crescente mobilità abitativa e la diffusione dello smart working hanno trasformato profondamente il rapporto con gli spazi domestici e, di conseguenza, il modo di arredare. La progettazione d’interni mette oggi al centro la versatilità e la flessibilità, privilegiando soluzioni capaci di accompagnare ogni cambiamento dello spazio. Le librerie di design in cartone riciclato di Trevikart GreenDesign nascono per rispondere a queste esigenze.

La business unit del gruppo Pro-Gest, il più grande gruppo cartario italiano, ne produce di vari tipi. Tra le più richieste c’è Kit Libreria Guardi, che ha una forma rettangolare e una struttura tale per cui è possibile realizzare configurazioni differenti in base alle dimensioni dell’ambiente e alle esigenze di utilizzo. Può essere usata anche come elemento divisorio leggero per definire aree funzionali all’interno di open space, studi professionali o ambienti condivisi.

Libreria Modulare Esagono Kit è, invece, una soluzione dalla forma esagonale in più moduli: ognuno di questi può essere aggiunto, spostato o riorganizzato nel tempo. Per questo motivo, risulta particolarmente adatta per gli allestimenti di showroom, negozi, spazi espositivi e aree condivise dove la disposizione degli elementi cambia frequentemente.

Oltre ad essere versatili, le proposte di Trevikart GreenDesign si caratterizzano anche per la facilità di montaggio, la leggerezza del materiale e l’approccio sostenibile. L’impiego di cartone riciclato riduce infatti l’impatto ambientale, mentre la natura modulare dell’arredo ne permette la riconfigurazione nel tempo, evitando sostituzioni frequenti e sprechi.