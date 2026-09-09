Gli aggiornamenti alla gestione della qualità includono checklist digitali e funzionalità di tracciabilità ampliate. CERM presenta inoltre nuovi prodotti e funzionalità dedicati ai trasformatori di etichette, imballaggi flessibili e astucci pieghevoli, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la conformità e la visibilità dei processi. Con l’aumento continuo dele richieste relative alla qualità nel settore, i trasformatori sono sottoposti a una pressione crescente per dimostrare una qualità costante, una tracciabilità completa e una conformità documentata, mantenendo al contempo l’efficienza operativa.

In occasione di LOUPE Americas 2026, CERM introduce funzionalità avanzate per la gestione della qualità. Queste consentono di sostituire la documentazione cartacea relativa alla qualità con checklist digitali direttamente collegate a ogni commessa di produzione, creando un registro centralizzato della qualità lungo l’intero processo produttivo. Digitalizzando e standardizzando le procedure di controllo qualità, i trasformatori possono migliorare la coerenza dei processi, semplificare gli audit, ridurre le attività amministrative manuali e rafforzare la conformità alle richieste dei clienti e alle normative vigenti.

La qualità incide direttamente sulla redditività e i prodotti che non rispettano le specifiche possono comportare costosi richiami, fermi della produzione presso gli stabilimenti dei clienti, sprechi di materiali, ristampe urgenti e un deterioramento delle relazioni con i clienti. Le funzionalità di gestione della qualità contribuiscono a ridurre questi rischi, assicurando che i controlli qualità diventino parte integrante del flusso produttivo, anziché rimanere registrazioni cartacee scollegate dal processo.

Tracciabilità della produzione end-to-end

Parallelamente al miglioramento della gestione della qualità, CERM introduce importanti potenziamenti alle funzionalità di tracciabilità. CERM acquisisce già dati di produzione quali le registrazioni delle attività degli operatori e delle macchine, il consumo dei materiali e la creazione degli SKU: gli ultimi aggiornamenti estendono ulteriormente la visibilità lungo l’intero processo produttivo. Il sistema ora crea un record digitale delle attività delle macchine ogni volta che viene scansionato o avviato un nuovo input di produzione, quando avviene un cambio di operatore o quando viene completato un prodotto semilavorato. Il record comprende informazioni quali marca temporale, durata, unità di misura, immagine, elenco dei prodotti e pallet. Le attività raccolte confluiscono in un report completo che consente di visualizzare facilmente l’intera cronologia produttiva e di risalire a tutte le informazioni rilevanti relative a ciascuna commessa di produzione. L’accesso a questo report permette di semplificare le attività di analisi e verifica, migliorare la responsabilizzazione e supportare i requisiti di tracciabilità richiesti dai clienti e dalle normative.

I visitatori dello stand CERM potranno inoltre scoprire Lexis, l’agente di intelligenza artificiale che trasforma automaticamente le e-mail dei clienti in arrivo e i relativi allegati in ordini di vendita CERM convalidati, riducendo drasticamente l’inserimento manuale degli ordini e mantenendo al contempo il controllo da parte degli utenti grazie a una revisione finale prima dell’elaborazione. CERM presenterà inoltre l’ultima generazione di CERM Tempo, il programmatore di CERM basato su regole, che contribuisce a creare programmi di produzione più efficienti, migliorare l’utilizzo delle macchine e reagire più rapidamente ai cambiamenti nelle priorità produttive. Sarà presentato anche Smart BI Enterprise, la nuova versione dello strumento di Business Intelligence di CERM. Grazie alla nuova architettura, i clienti potranno combinare il modello dati di Smart BI con fonti di dati esterne. L’azienda offrirà inoltre un’anteprima esclusiva di O2, la piattaforma MIS di CERM basata sul cloud, il cui lancio è previsto durante l’evento.