Simeoni Arti Grafiche nasce a Verona dall’idea imprenditoriale di Silvano Simeoni nel 1990, come piccolo studio artigiano con una spiccata abilità nel montaggio manuale di pellicole. L’incontro con la stampa digitale di piccolo formato nel 2000 e l’ingresso della stampa digitale in grande formato nel 2007, unitamente a una costante formazione e attenzione all’innovazione tecnologica, hanno reso l’azienda la realtà odierna: una struttura con oltre 1600 mq dedicati alla stampa digitale che offre un flusso completo di stampa in-house, dalla progettazione fino al confezionamento finale. La continua ricerca di soluzioni alternative, la capacità di intervenire in tempi rapidi e di fornire soluzioni flessibili mantenendo la qualità del servizio, hanno permesso a Simeoni Arti Grafiche di essere riconosciuta come un importante riferimento sul territorio.

L’offerta di Simeoni si è evoluta nel tempo fino ad arrivare a fornire oggi un prodotto 100% digitale, dal foglio su carta ai pannelli in grande formato. Inizialmente al servizio dei soli clienti del territorio veronese, con l’aggiunta delle lavorazioni di stampa, nobilitazione in digitale e fustellatura in formato B2, il mercato si è aperto anche alle regioni limitrofe.

Il vantaggio offerto dall’azienda e apprezzato dai clienti è la possibilità di potersi rivolgere ad un unico interlocutore in grado di seguire in casa l’intero processo, dallo studio di fattibilità al progetto grafico, dalla prototipazione alla produzione e confezione. A questo va aggiunta la rapidità e precisione nell’esecuzione delle lavorazioni, condizioni economiche sempre in linea con le aspettative del cliente e costante ricerca di prodotti e materiali innovativi ed ecosostenibili, che rendono unico ogni progetto.

Simeoni si poneva l’obiettivo di raggiungere la piena autonomia per la fornitura di prodotti in formato B2, stampati, plastificati, nobilitati, fustellati e confezionati potendo quindi stampare su vari tipi di supporto; carta, cartoncini, pet, pvc e tela, con l’aggiunta di colori speciali per la produzione di card, vetrofanie, copertine nobilitate e altri prodotti che richiedono lavorazioni speciali.

“L’acquisizione di HP Indigo 15K nel 2022 ci ha consentito di portare a termine questo importante progetto e di rispondere alla nostra attenzione alla sostenibilità, grazie alla possibilità di produrre on demand il necessario e alla significativa riduzione del time to market che questa innovativa tecnologia offre.” ha dichiarato Silvano Simeoni, Titolare di Simeoni Arti Grafiche– Inoltre gli inchiostri ElectroInk di HP Indigo assicurano un risultato di stampa del tutto paragonabile alla stampa offset, su un’ampia varietà di supporti.”

HP Indigo 15K è infatti progettata per rispondere alla più vasta tipologia di richieste dei clienti in modo altamente produttivo, la nuova macchina da stampa digitale B2 è dotata di un maggiore supporto per i media, compresi 15 electroink e colori spot illimitati. Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, questa macchina consente di accedere a nuovi settori di mercato, realizzare lavori per qualsiasi applicazione, substrato, tiratura e colore. Consente di stampare fino a 600 micron di spessore su una gamma praticamente illimitata di substrati (non patinati, neri e colorati, sintetici, metallizzati e altro ancora), assicurando la flessibilità necessaria nel passaggio da un tipo di substrato a un altro, anche all’interno di un singolo job. Gli inchiostri esclusivi tra cui Premium White ad alta coprenza, Invisible Yellow e Fluorescent Pink, hanno ulteriormente integrato la già ampia gamma di colori disponibili. I più accurati controlli introdotti con il nuovo spettrofotometro garantiscono una qualità costante dal primo all’ultimo foglio. Inoltre, lo scanner che confronta il foglio stampato con il file di stampa e lo sostituisce in caso di problemi riduce a zero il rischio di errori.

Infine, alla necessità di Simeoni di ottenere maggiore efficienza e maggior controllo sui processi ha risposto HP PrintOS, il sistema operativo basato su cloud in grado di favorire la produttività grazie ad una suite esclusiva di applicazioni che garantiscono un maggiore controllo sui processi e ne consentono la semplificazione. HP PrintOS offre infatti la possibilità di monitorare da remoto la produzione, consultare e scaricare le informazioni sui lavori e prendere decisioni efficienti basate sui dati con informazioni precise e aggiornate, oltre a poter configurare da remoto le stampanti per grandi formati in qualsiasi momento.