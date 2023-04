Dal 15 al 21 aprile il produttore leader europeo di cartoncino a base riciclata, RDM Group, apre le porte dei suoi tre stabilimenti

RDM Group, produttore leader europeo di cartoncino a base riciclata e il più grande produttore in Italia, Francia, Paesi Bassi e Penisola Iberica, conferma anche quest’anno la propria partecipazione a RicicloAperto, un’iniziativa gratuita realizzata nell’ambito della Paper Week, campagna di sensibilizzazione nazionale in programma dal 15 al 21 aprile organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità.

Si tratta di un’occasione importante per conoscere e approfondire il mondo del riciclo di carta e cartone, e per capire come risultati globali si ottengono anche grazie all’attenzione e all’azione quotidiana dei singoli. Tanti gli appuntamenti gratuiti in programma, rivolti a scuole, cittadini, professionisti ed opinion maker. Durante alcuni giorni dedicati, RDM Group aprirà le porte dei suoi tre stabilimenti produttivi situati ad Ovaro (Udine), Santa Giustina (Belluno) e Villa Santa Lucia (Frosinone).

Michele Bianchi, CEO di RDM Group, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di mettere anche quest’anno le nostre strutture a disposizione del Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, e ospitare tutti coloro che vogliono approfondire le modalità di funzionamento del processo di riciclo di carta e cartone. La raccolta differenziata è alla base di una filiera virtuosa che trasforma la carta e il cartone in nuove risorse per le persone, per l’ambiente e per l’economia, anche e soprattutto in un periodo storico in cui l’economia circolare rappresenta una risorsa fondamentale per vincere le sfide della sostenibilità che il nostro pianeta sta affrontando”.