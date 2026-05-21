Rappresentanza istituzionale, sostenibilità competitiva e dialogo con il mercato al centro dei sei anni di presidenza.

Il 26 maggio a Roma l’elezione del nuovo Presidente

Prima di entrare nel merito del nuovo corso associativo, Converter desidera rivolgere un ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto in questi anni alla guida di Giflex. Eletto proprio nel periodo del Covid, ricordiamo la prima intervista che ci aveva concesso in una call e che riportiamo qui di seguito: “Giflex: importanti sfide attendono il nuovo Presidente Alberto Palaveri”

Rileggendo il contenuto di quella prima intervista da Presidente di Giflex, possiamo dire che molte di quelle sfide sono state vinte e il percorso intrapreso ha permesso al settore dell’imballaggio flessibile di uscire da quella famosa bolla di cui Palaveri parlò all’inizio del proprio mandato, riuscendo ad aprire un proficuo dialogo con le istituzioni a ogni livello, da Roma a Bruxelles.

Con visione, capacità di dialogo e attenzione concreta alle esigenze del comparto, ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’associazione e a consolidare il valore del settore del flexible packaging in un contesto di mercato sempre più complesso e competitivo. Sotto la sua presidenza, Giflex ha promosso iniziative importanti, favorendo confronto, crescita e rappresentanza per tutta la filiera. Un percorso che ha lasciato un segno concreto e che rappresenta oggi una base solida su cui continuare a costruire. Il settore guarda quindi con gratitudine al lavoro svolto e con fiducia a chi raccoglierà il testimone, certo che saprà portare avanti quanto avviato, affrontando con continuità e nuova energia le sfide future.

La redazione

Lo scorso 18 maggio, in un incontro con la stampa a Milano, Alberto Palaveri ha tracciato un bilancio del percorso avviato nel 2020 e anticipato alcuni dei temi che saranno al centro del prossimo Congresso Giflex, in programma a Roma il 26 e 27 maggio con il titolo “Flessibile, un packaging essenziale”.

“Raccontare il mio mandato è un difficile esercizio di sintesi”, ha spiegato Palaveri. “In questi anni il nostro settore ha attraversato una fase di straordinaria complessità. Prima la pandemia ha messo alla prova l’intera catena produttiva, poi le tensioni geopolitiche e l’instabilità dei mercati hanno determinato forti pressioni sui costi dell’energia e delle materie prime. Parallelamente, il confronto sul PPWR ha richiesto un intenso lavoro di rappresentanza istituzionale per tutelare il ruolo strategico del packaging flessibile all’interno di un percorso realistico di sostenibilità e innovazione industriale”.

Tra le priorità del mandato, il rafforzamento dell’attività di rappresentanza istituzionale sia a livello nazionale sia europeo, con un presidio sempre più strutturato sui principali tavoli decisionali e normativi, in particolare a Bruxelles.

Un ruolo centrale è stato attribuito anche al tema della sostenibilità, affrontata secondo una prospettiva che integrasse obiettivi ambientali e sostenibilità industriale, promuovendo approcci concreti e tecnicamente realizzabili. In questo ambito si inserisce uno dei risultati considerati più significativi della presidenza: lo sviluppo di linee guida LCA dedicate all’imballaggio flessibile, pensate per fornire basi metodologiche condivise e favorire un confronto fondato su dati oggettivi.

Parallelamente, Giflex ha investito sul fronte della comunicazione e della valorizzazione dell’identità del packaging flessibile, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sul ruolo del comparto in termini di innovazione, sicurezza alimentare e circolarità.

“Fuori dalla bolla è stato il primo messaggio che ho voluto dare come Presidente”, ha ricordato Palaveri. “Ho sempre ritenuto fondamentale evitare il rischio di parlare soltanto all’interno del nostro settore. Il confronto con istituzioni, media, associazioni e consumatori è diventato indispensabile per spiegare il valore industriale, economico e sociale del packaging flessibile”.

Il passaggio di consegne avverrà il prossimo 26 maggio a Roma, in occasione dell’assemblea privata che precederà l’avvio dei lavori congressuali, quando verrà eletto il nuovo Presidente dell’associazione.

Sponsor e partner del Congresso di Giflex:

Gold Sponsor: Gruppo Sapio

Silver Sponsor: I&C GAMA Group Srl, INX SRL, Taghleef Industries

Sponsor Sostenitore: Print4All

In partnership con: IPACK IMA Srl