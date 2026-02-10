Scodix annuncia l’estensione della propria partnership strategica di lunga data con Heidelberg Italia. In base al nuovo accordo, HEIDELBERG Italia guiderà la distribuzione delle macchine Scodix Ultra 6500 SHD e della serie Scodix Ultra 2500 SHD, portando le soluzioni di abbellimento digitale più avanzate al mondo nel mercato italiano della stampa.
La partnership rinnovata consoliderà la presenza di Scodix in Italia, integrando la sua tecnologia all’avanguardia nel portfolio di Heidelberg Italia. Questo consentirà ai clienti di Heidelberg Italia di soddisfare tutte le loro esigenze, dal prepress all’embellishment, con un unico fornitore.
Per celebrare questo traguardo, Heidelberg Italia e Scodix ospiteranno un esclusivo VIP Open House Event il 3 marzo 2026 presso lo Scodix Experience Center di Düsseldorf. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni live della serie Scodix Ultra, scoprendo come la collaborazione favorisca produttività e differenziazione ad alto valore per gli stampatori italiani.
La partnership si focalizza su due soluzioni di punta progettate per rispondere alle esigenze rigorose del mercato del packaging di lusso e della stampa commerciale:
- Scodix Ultra 2500/6500 SHD: dotata di tecnologia SHD™ (Smart High Definition), questa macchina consente nobilitazioni su formati B2/B1 con un posizionamento estremamente preciso del polimero. È ideale per design dettagliati, linee sottili e minuscoli fonts.
- Serie Scodix Ultra 2500 SHD: una piattaforma versatile che offre un’ampia gamma di applicazioni, rappresentando un’alternativa conveniente e sostenibile ai metodi analogici tradizionali.
La collaborazione metterà inoltre in evidenza la recente introduzione di Scodix Luxe, la 17ª applicazione del portfolio Scodix. Scodix Luxe consente l’embellishment digitale diretto su materiali speciali premium — tra cui pelle, lino, seta e tela.
Grazie alla tecnologia MLE (Multi-layer Enhancement), le macchine Scodix applicano più strati in un unico passaggio su materiali non patinati. Questo permette ai designer ed editori di entrare in segmenti a forte valore aggiunto come agende di lusso, libri di alta gamma e packaging premium, offrendo una ricchezza tattile senza precedenti.
“Sono molto orgoglioso di continuare la collaborazione con Scodix, iniziata nel lontano 2013 con la prima macchina di nobilitazione S75. Oggi, in Heidelberg Italia, disponiamo di una struttura in grado di supportare attentamente i nostri clienti con attrezzature Scodix, dalle vendite all’assistenza fino ai consumabili”, ha commentato Rinaldo Mattera, Digital Business Manager di Heidelberg Italia.