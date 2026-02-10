È il packaging Lo Scrigno del Pirata di McGarlet a conquistare il podio assoluto della terza edizione del Best Fruit & Veg Box, il premio nazionale dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alla creatività nel packaging ortofrutticolo in cartone ondulato. La premiazione si è svolta il 4 febbraio a Fruit Logistica, nello stand di CSO Italy, durante la prima giornata della fiera ortofrutticola berlinese. Promosso dal Consorzio Bestack con la media partnership di myfruit.it e il supporto operativo e strategico di CSO Italy, il concorso, riservato alle soluzioni lanciate nel corso del 2025, si conferma come un osservatorio privilegiato sull’evoluzione del packaging per frutta e verdura.

Con una importante novità: il Best Fruit & Veg Box oggi supera la dimensione del semplice premio, integrando l’analisi tecnica con la percezione del consumatore e offrendo alle aziende strumenti concreti di valutazione e miglioramento delle proprie confezioni, in un mercato in cui l’ortofrutta a peso fisso continua a crescere con trend positivi a valore e un posizionamento medio più elevato rispetto allo sfuso.

Le tre giurie del contest

Un’altra novità di questa terza edizione è rappresentata dal sistema di valutazione, che si è ulteriormente consolidato in autorevolezza grazie al coinvolgimento di tre diverse giurie, capaci di restituire una lettura completa del valore delle confezioni in gara.

Confermata la giuria tecnica, cuore storico del contest, composta da Michele Bondani (co-founder e Ceo Packaging in Italy), Rossella Brenna (senior business consultant, former Ceo e general manager retail), Roberto Paltrinieri (presidente e client success manager di Proxima), Elisa Macchi (direttrice di CSO Italy), Raffaella Quadretti (direttrice di myfruit.it) e Claudio Dall’Agata (direttore del Consorzio Bestack).

Accanto ad essa, a fare da secondo giudice è stata una giuria demoscopica, basata su un’indagine Cawi condotta su un campione rappresentativo di 600 consumatori italiani, chiamati a esprimere le proprie preferenze sulle confezioni candidate. La terza voce è stata infine quella del pubblico online, che ha votato attraverso la piattaforma dedicata del contest, contribuendo a misurare l’impatto e l’apprezzamento delle soluzioni di packaging anche in termini di percezione immediata e coinvolgimento.

Nel complesso, il 60% del punteggio finale è stato attribuito alla componente consumer (50% indagine Cawi e 10% voto online), mentre il restante 40% è stato espresso dalla giuria tecnica. L’integrazione tra le valutazioni tecniche della giuria di qualità e i risultati dell’indagine demoscopica consente oggi di misurare in modo puntuale l’efficacia delle confezioni, mettendo in relazione competenze di filiera e percezione del consumatore finale.

I vincitori delle tre categorie

Come lo scorso anno, il contest premia tre categorie di packaging, pensate per valorizzare le diverse funzioni strategiche delle confezioni per frutta e verdura.

Miglior imballaggio di trasporto: azienda Poggio del Cardo (Pachino, SR) per la cassa della linea di pomodori a elevato gusto Sapito, coltivati in serra, fuori suolo e irrigati con l’acqua salmastra del Mediterraneo. Il premio è stato assegnato “per la realizzazione di un concept di packaging dal design curato e contemporaneo, in grado di rendere la confezione facilmente distinguibile in punto vendita e di fornire un elevato senso di qualità al prodotto”.

Miglior confezione per unità di vendita: Op Ioppì (Vittoria, RG) per la confezione del cetriolo Cucù, con brand inciso nel cartone. Il premio va “alla capacità di aver realizzato una confezione che, nella sua semplicità, riesce a coniugare innovazione, design, funzionalità ed esigenze di processo, con una grande efficacia comunicativa in punto vendita su tutti i parametri considerati”.

Migliore confezione da ricorrenza: McGarlet (Albano Sant’Alessandro, BG) per Lo Scrigno del Pirata, confezione in limited edition dedicata alla frutta esotica. Il premio è stato assegnato “per l’essenzialità, l’efficacia e la sostenibilità economica della soluzione di packaging individuata, in grado di comunicare al meglio il prodotto, valorizzarlo, corredarlo delle informazioni utili e impreziosirlo tanto da convincere per diverse motivazioni di acquisto”.

Il vincitore assoluto

Il vincitore assoluto tra queste tre categorie è stato decretato durante la cerimonia di premiazione a Fruit Logistica, sommando i voti delle tre giurie con quelli espressi dal pubblico presente all’evento tramite scrutinio segreto. A salire sul podio è stata McGarlet con Lo Scrigno del Pirata.

Il premio della giuria tecnica

C’è infine un premio speciale assegnato dalla giuria tecnica a Jingold (Cesena, FC), lo specialista globale del kiwi, per la confezione da 21 frutti premium a polpa gialla, rossa e verde. Un’originale box che si trasforma in gioco da tavola, in co-branding con il nuovo film di animazione di Paramount Pitctures “SpongeBob – Un’Avventura da Pirati”. La confezione è stata scelta dalla giuria tecnica “per la creatività del progetto, la capacità di diventare altro oltre il prodotto, l’efficacia nel presentare la variabilità della propria offerta, per l’esecuzione dell’idea progettuale che connette a nuovi mondi e per la visione nel costruire notorietà con partner coerenti”.

Verso la quarta edizione

Al termine del contest, a ciascuna azienda partecipante sarà consegnato un report dedicato, che restituisce in modo strutturato i punti di forza delle confezioni, il posizionamento rispetto al benchmark di categoria e le principali aree di miglioramento, offrendo uno strumento concreto a supporto delle scelte di progettazione del packaging.

Per dare continuità a un’iniziativa ormai consolidata e riconosciuta nella filiera ortofrutticola, Bestack, myfruit.it e CSO Italy hanno già annunciato la quarta edizione del premio nel 2026: le iscrizioni sono aperte a partire dal 1° marzo 2026. Tutte le info su www.bestfruitvegbox.com