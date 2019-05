Sappi presenterà a Packaging Premiére il nuovo cartoncino GC1 Atelier

Imballaggi innovativi e sostenibili: con i cartoncini e le carte speciali Sappi, entrambi gli aspetti possono essere implementati in vari modi. Nell’ambito della Packaging Première, il produttore sudafricano attivo a livello mondiale presenta per la prima volta in Italia Atelier, il suo nuovo folding boxboard con retro bianco prodotto in Olanda. I visitatori dello stand congiunto con Plastic Stratosfera (C56/D57) potranno inoltre conoscere meglio il cartoncino in pura cellulosa Algro Design, il Fusion Topliner per applicazioni di rivestimento di cartone teso ed ondulato e vari prodotti della divisione Carte Speciali adatti per la produzione di borse e shoppers di alto livello qualitativo.

La divisione Carte Speciali di Sappi esporrà i suoi prodotti selezionati presso lo stand dell’agente e distributore per l’Italia Plastic Stratosfera. “Siamo molto lieti di essere presenti insieme al nostro partner di sempre, per la terza volta a questo importante evento. Quest’anno festeggiamo una vera e propria premiere: il nostro nuovo cartoncino folding boxboard (GC1) sarà presentato per la prima volta in Italia”, afferma Andrea Riva, Responsabile Vendite Italia, Spagna e Portogallo di Sappi Carte Speciali e Cartoncini.

“brilliance meets function”

Riferendosi ad Atelier il produttore parla addirittura di una nuova dimensione del cartone alto spessore, con un volume specifico senza precedenti. Grazie alla struttura multistrato, il cartone resta particolarmente rigido e mostra resistenze meccaniche di alto livello – due proprietà indispensabili per i cartoni di questa categoria. Con questo folding boxboard 1 (FBB1), dal punto di bianco unico che stuzzicherà la fantasia degli sviluppatori più creativi del settore, Sappi offre ai propri clienti una soluzione di alta qualità. Il prodotto, su richiesta, può essere certificato FSC® o PEFC™.

Cartoncini premium per prodotti premium

Con le sue tre varianti, Algro Design è già molto affermato tra i produttori di scatole dei marchi più pregiati. Il cartoncino in pura cellulosa (SBB) si distingue per la riproduzione vivida dei colori, l’elevato contrasto, la resistenza del punto di bianco alla luce del sole, l’uniformità superficiale e le ottime caratteristiche di funzionamento e lavorabilità. A seconda delle necessità del cliente finale, il retro può essere patinato con uno o due getti di patina, nelle varianti rispettivamente denominate Algro Design Card ed Algro Design Duo. Ciò consente a designer, agenzie e brand owners di porre accenti specifici al prodotto attraverso i loro imballaggi. La gamma va da 160 a 500 gr/mq.

Un prodotto, tante applicazioni

L’imballaggio in cartone ondulato con l’uso del topliner per rivestimento Fusion Topliner attira fortemente l’attenzione del consumatore e permette al proprio packaging di essere differenziato dalla massa. Fusion Topliner è adatto a tutti i tipi di stampa, come la offset, la flexo ma anche quella digitale, il prodotto può anche essere laminato ad altri materiali grazie alla superficie molto uniforme. Oltre che per il rivestimento di cartone ondulato e microonda, Fusion Topliner è largamente utilizzato per applicazioni di rivestimento di cartoncino teso, è un ottimo compromesso tra bellezza e funzionalità grazie all’elevato punto di bianco ed al retro-ruvido che permette di raggiungere alte velocità di stampa e di rivestimento. Infine, il prodotto di Sappi Carte Speciali, è adatto alla produzione di borse e shoppers di marchi di moda e di boutiques, e può essere usato sia in condizioni di confezionamento manuale che di confezionamento automatico.

Lucidità metallica completamente senza plastica

Plastic Stratosfera completa l’assortimento espositivo presso lo stand C56/D57 con il prodotto Sfera Argento Eco®, un cartone con finitura metallica lucida. La peculiarità: il cartoncino è completamente senza film plastico. Questo lo rende riciclabile e rispettoso dell’ambiente. Lo Sfera Argento Eco® può essere stampato con tecnologia UV offset, serigrafia UV, stampa a caldo, rilievi è può essere utilizzato per produrre scatole, astucci, imballaggi e espositori POS.

“La terza edizione di Packaging Première è un’ottima occasione per incontrare i principali operatori dell’industria italiana dell’imballaggio. Abbiamo colto questa opportunità fin dalla prima edizione per lavorare con il nostro partner Sappi alla presentazione di soluzioni di imballaggio innovative e sostenibili”, affermano Virginia Parma, amministratore delegato e Marco Fusani, diretto commerciale di Plastic Stratosfera, sottolineando l’importanza di questo evento.