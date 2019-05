“Melinda ci mette la faccia” grazie a Ghelfi Ondulati

Si tratta di un progetto davvero ambizioso: oltre 1000 scatti che riuniscono i volti delle 4000 famiglie del gruppo Melinda in cui si ritrae l’orgoglio di uomini e donne per il loro lavoro. Tutto ciò permette di avvicinare il mondo dei Consorziati ai consumatori: si raccontano su ogni packaging, storie di vita, di lavoro e di sacrificio e si celebra la mela Melinda, protagonista anch’essa di questa importante campagna promozionale.

“Ora l’Italia può vedere i volti di coloro che le mele Melinda le producono – dichiara Giuseppe Ghelfi, – far parte di questo progetto ci rende orgogliosi per la felicità che diamo. I numeri ci dicono l’eccezionalità dell’operazione: si sono serializzate milioni di scatole una diversa dall’altra, risultato irraggiungibile senza l’apporto del marketing Melinda, della tecnologia di stampa HP e dei nostri ragazzi della Ghelfi Ondulati”.

Una formula già sperimentata con successo in occasione di #DedicaMela, iniziativa intrapresa dopo il terremoto in centro Italia del 2016, quando due milioni di cassette stampate da Ghelfi Ondulati si trasformarono in lavagne su cui furono riportati i messaggi di sostegno e vicinanza di tutti gli italiani nei confronti delle vittime del sisma.

La nostra tecnologia di stampa digitale HP T1170S con inchiostri base acqua puri HP, in grado di soddisfare ampiamente le normative più restrittive in fatto di sicurezza per il packaging alimentare, si coniuga in modo ottimale all’interno di questo processo e consente di migliorare l’efficienza produttiva grazie all’elaborazione automatica dei dati variabili (VDP), in cui, elementi come testo, grafica ed immagini possono essere modificati da un pezzo stampato al successivo senza rallentare o interrompere il processo di stampa, utilizzando le informazioni di un database o di file esterni.

Software d’avanguardia quindi, come strumento efficace per aumentare la produttività nelle campagne marketing ma non solo, una personalizzazione infinita che ha consentito di mettere in connessione diretta i produttori con clienti migliorando la propensione all’acquisto.

La campagna non si esaurisce sulle confezioni – commentano da Melinda – ma si completa sul web attraverso un progetto che prevede l’utilizzo di brevi video e foto di backstage con interviste realizzate durante il lavoro nei campi, attraverso la narrazione diretta del lavoro quotidiano, per la massima trasparenza possibile e un forte coinvolgimento dei consumatori. Una sorta di filo diretto tra chi produce e chi gode della bontà e delle salubrità delle mele Melinda.