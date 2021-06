Sappi: nuovi sviluppi per le carte barriera

Finora, la plastica è stato il materiale d’elezione per la produzione degli imballaggi flessibili, tuttavia, quando si parla di sostenibilità, le soluzioni a base di carta sono di gran lunga superiori. Grazie ai nuovi tipi di carta barriera, la carta sta diventando sempre più popolare per gli imballaggi flessibili nell’industria alimentare. Per quali applicazioni sono adatte queste nuove soluzioni e dove è ancora necessario intervenire per creare un sistema di circolazione funzionale?

L’articolo “La carta barriera può sostituire gli imballaggi in plastica?” risponde a tutte queste domande e sarà pubblicato sul numero di luglio-agosto di Converter Flessibili-Carta-Cartone.