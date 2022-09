A seguito del pensionamento anticipato dell’amministratore delegato Alan Attard, Eurograv Limited, che nel 2021 ha celebrato i 50 anni di attività, ha avviato una ristrutturazione manageriale. Fornitore di servizi e attrezzature per imballaggio flessibile, in quanto rappresentante di molti produttori del settore, Eurograv ha sede nel Regno Unito e il suo nuovo amministratore delegato Mike Attard è un volto noto sul mercato italiano per via delle numerose collaborazioni con primarie aziende del settore, fra cui Uteco Converting, CBG Acciai, Cason, Camis, FEBA, Grafikontrol, mentre fra le altre aziende estere troviamo D.W. Renzmann, Lang, Laser Clean, Maklaus, Pure Loop e Reifenhauser

“Alan è parte integrante di questa azienda da oltre 40 anni e ha svolto un lavoro fantastico portando Eurograv a diventare un fornitore di fiducia in tutti i settori in cui operiamo”, afferma Mike Attard, che assume anche la carica di unico proprietario dell’azienda. “Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Alan per tutto il suo duro lavoro e augurargli tutto il meglio per il suo meritato pensionamento”.

“Dopo oltre quattro decenni in questo settore, è giunto il momento per me di passare il testimone a Mike, che ha iniziato come stampatore flessografico e rotocalco nel 1986. È stato un viaggio straordinario e abbiamo costruito insieme un’attività di successo. Sarò sempre grato a mio padre per avermi dato l’opportunità di essere parte del successo di Eurograv e ringrazio tutti i nostri clienti e fornitori con i quali abbiamo avuto contatti nel corso degli anni per il loro supporto e per la fiducia accordata e siamo certi che anche Mike avrà lo stesso successo in futuro”.

Mike Attard aggiunge “è iniziato un nuovo capitolo della lunga storia di questa azienda, vorrei confermare ai nostri clienti e partner che l’obiettivo principale di Eurograv rimane la focalizzazione sulla completa soddisfazione del cliente. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme al nostro piccolo ma forte team e ai nostri fornitori per riuscire a raggiungere sempre questo obiettivo, che fu fissato da mio padre nel 1971 quando fondò l’azienda”.